Atletiku čeká revoluční změna v systému kvalifikace. Na velké akce se bude postupovat podle nasbíraných bodů

Atletika chystá revoluční změnu. Po vzoru tenisu nebo golfu by se na příští mistrovství světa měli sportovci nominovat na základě žebříčků. Odpadne tak tradiční plnění kvalifikačních limitů, a to vyvolává kontroverzní reakce.

Sportovci a trenéři mají obavy hlavně z toho, aby pak o účasti na velkých akcích nerozhodovala jen síla manažerů, na druhou stranu by novinka mohla atletiku výrazně zviditelnit.

„Pokud bych skočil na mistrovství republiky třeba 229, tak bych dostal naprosto jiné body, než kdybych skočil 229 na Diamantové lize. To si myslím, že je diskriminace těch sportovců, protože účast tam není jasně dána a je to i práci manažerů,“ řekl Radiožurnálu ředitel Českého atletického svazu Tomáš Janků.

Bývalý výškař se obává, že závodníci, kteří za sebou nebudou mít tak silný tým, se na velké akce nemusí dostat, přestože výkonnostně by tam patřili. Pomalejší čas, kratší hod nebo skok na Diamantové lize se totiž bodově vyrovná s lepším výkonem třeba na republikovém šampionátu.

Marketingový tah

„O tu špičku nepůjde, ti budou v pozici, aby se bez problémů na šampionát nebo olympijské hry dostali,“ povídá manažer elitních českých atletů a také nejprestižnějšího domácího mítinku Zlaté tretry Alfons Juck.

Počítá se totiž s tzv. superlimity, které absolutní špička zvládne - třeba pět sportovců a zbytek se dovybere podle žebříčků - kdo bude pod čarou - dejme tomu pod dvaatřicátým tým místem na akci nepojede. Nový systém má své odpůrce, ale z pohledu marketingu to pro atletiku může být výrazné přiblížení k lidem.

„Může to být velký reklamní a propagační prostředek. Může se to blížit k tomu, jak například fungují žebříčky v tenise,“ věří Alfons Juck, že novinka přiblíží atletiku nejsledovanějším sportům.

Další pozitivní příklad přidává stříbrný desetibojař z posledního mistrovství Evropy Adam Sebastian Helcelet.

„Určitě se touhle cestou dají eliminovat výkony v zemích, kam nikdo nejezdí, kde si to můžou pohlídat nebo upravit. Zažili jsme i nějaké vícebojaře, kteří udělali nějaký zázračný výsledek kdesi v zemích bývalého sovětského bloku, potom přijeli na mistrovství světa a jejich výkon neodpovídal tomu, co předvedli předtím,“ přidává vlastní zkušenost Adam Sebastian Helcelet.

Ten se aktuálně připravuje na sezonu v Jihoafrické republice. První akcí, na kterou by se měli atleti nominovat podle žebříčků, bude světový šampionát v Kataru v příštím roce a to samé má platit i pro olympijské hry v Tokiu 2020. Body do žebříčků se budou počítat 12 měsíců zpětně.