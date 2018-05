Atletky s vysokou hladinou testosteronu možná budou mít vlastní soutěžní kategorii

Dřív by bylo něco takového nemyslitelné, ale do budoucna by se mohly ve sportu zbourat zaběhlé pořádky. Poté, co vedení světové atletiky rozhodla o tom, že běžkyně s vyšší hladinou testosteronu nebudou moci závodit na tratích od 400 metrů po míli bez užívání léků na snížení hormonu v těle, se mluví o vytvoření nové, třetí kategorie. Podle Stéphana Bermona, vrchního lékaře Mezinárodní atletické federace, se tak stane do deseti let.

