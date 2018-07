Nejspíš byste to do drobné holky s dredy neřekli, ale Barbora Malíková je výjimečný atletický talent světového formátu. V 16 letech potvrdila v maďarském Györu roli favoritky evropského dorosteneckého šampionátu a do své sbírky přidala další prestižní zlatou medaili z běhu na 400 metrů. Györ 17:00 8. července 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Barbora Malíková se zlatou medailí z loňského šampionátu v Keni. | Foto: Facebook Jsem atlet

„Chtěla jsem běžet na svůj osobák. Nevěděla jsem, jak to půjde a jestli to vůbec půjde, protože to bylo náročné, ale nakonec to vyšlo,“ povídala závodnice opavského Sokola po finálovém závodě v Maďarsku.

Běžkyně Malíková patří v 16 letech mezi atletické supertalenty, na ME dorostenců získala zlato na čtyřstovce

To, že si výkonem 52,66 sekundy vylepšila osobní maximum, znamená i nový dorostenecký národní rekord a také splněný ostrý limit na evropský šampionát dospělých v Berlíně. Poslední tři roky navíc žádná jiná česká atletka takhle rychle čtvrtku neběžela. Žádné konkrétní cíle si ale Barbora Malíková nedává.

„Já takhle do budoucna neuvažuju, co bych mohla vyhrát nebo tak. Můj cíl je se co nejvíc zapsat do historie a uvidíme, jak to půjde,“ vysvětlila Malíková.

A zatím to jde šestnáctileté dívce velmi dobře. Loni totiž jako nejmladší člen české výpravy ovládla dorostenecký světový šampionát v keňské metropoli Nairobi a v Maďarsku teď potvrdila roli atletického supertalentu.

„Loňský závod v Keni se mi upřímně běžel lépe. Neočekávalo se ode mě vůbec nic a byly pro mě i mnohem přijatelnější podmínky. Tady to bylo takové náročnější,“ řekla Malíková.

V Maďarsku totiž byly kolikrát vyšší teploty než loni v Keni. Barbora Malíková letos ukázala, že je nejen skvělou čtvrtkařkou, ale na domácím mládežnickém šampionátu si vyzkoušela osmistovku a její nový národní rekord 2:03,51 by v Györu také teoreticky stačil na zlato. Do dvojnásobné trati se ale opavské atletce zatím moc nechce.

„Já spíš nemám ráda osmistovku, jsou to přeci jen dvě kolečka a jsou rychlá. Ta čtvrtka mi vyhovuje. Jedno kolečko a nějak se to dochcípá,“ usmívala se mladá atletka.

Barbora Malíková se tak v Maďarsku soustředila jen na čtyřstovku, na které je v 16 letech dorosteneckou mistryní světa i Evropy.

