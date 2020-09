Špotákovou nezbrzdila ani oslava narozenin. Výkony z konce sezony jsou pro ni příslibem směrem k Tokiu

Na začátku srpna odjížděla Barbora Špotáková z domácího šampionátu poražená, ale závěr sezony ji zastihl ve skvělé formě. Světová rekordmanka se dvakrát prosadila v silné mezinárodní konkurenci - nejprve na ostravské Zlaté tretře a ve středu i na mítinku v Kladně. A tak se na příští, olympijskou sezonu naladila lépe, než by ještě před pár týdny čekala. Praha 16:13 17. září 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Oštěpařka Barbora Špotáková | Foto: CPA | Zdroj: Profimedia

„Pomohla mi už Zlatá tretra. A vždycky je hezké skončit dobře poslední závod. Ani z tréninku nechodím dřív, než hodím na závěr hezký hod, proto mám někdy i dost dlouhé tréninky,“ řekla Radiožurnálu dvojnásobná olympijská vítězka při odchodu z kladenského stadionu, kde vyhrála výkonem 64 metrů a 34 centimetrů.

Minulý týden na ostravské Zlaté tretře hodila ještě o necelý metr dál, ale i tak mohla být spokojená. „Jsem absolutně spokojená. Přála jsem si to, ale nečekala jsem, že hodím až tak daleko,“ přiznala Špotáková.

A to i kvůli tomu, že neměla po Zlaté tretře úplně odpočinkový program. „Maminka měla v sobotu sedmdesát, takže byla taková ta moravská oslava. Maminka pochází z deseti dětí, takže to bylo velké a sama jsem si říkala, co pak asi můžu hodit.“

Na kladenském mítinku nakonec Špotáková předvedla jeden z deseti nejdelších letošních hodů na světě a myšlenky se jí rázem posunuly směrem k tokijským hrám, kde by za necelý rok chtěla přidat svou čtvrtou olympijskou medaili v řadě.

„Je to důkaz, že když mě nebolí achilovky, tak to jde. Bez bolesti můžu lehce k 65 metrům házet a je to pro mě dobrý signál, že by to ještě mohlo příští rok jít,“ dodala pátá oštěpařka letošních světových tabulek, kterou teď čeká krátké volno a pak už příprava na Tokio.