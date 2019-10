Postup posledním hodem. Špotáková bojovala v kvalifikaci se soupeřkami i s klimatizací

Ještě jeden nepovedený pokus a z mistrovství světa v Kataru by se oštěpařka Barbora Špotáková vracela jen s rýmou. Svůj závěrečný hod kvalifikace ale obhájkyně titulu nakonec zvládla. A v úterý v doprovodu dalších Češek Nikoly Ogrodníkové a Ireny Šedivé nastoupí do večerního finále. Dauhá 10:02 1. října 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Oštěpařka Barbora Špotáková | Zdroj: Reuters

„Hodně jsem si věřila. Říkala jsem si, že nemůžu vůbec dopustit, abych neprošla kvalifikací. Pak jsem se ale ptala, jestli to bude stačit, protože výkony ostatních holek jsem moc nesledovala, to nedělám. Hlavně jsem si nemyslela, že to bude 62 metrů, protože ten hod byl fakt špatný,“ řekla Radiožurnálu Barbora Špotáková po kvalifikaci.

Výkon 62 metrů 15 centimetrů ale Barboře Špotákové nakonec stačil. Za limitem sice zaostala více než o metr, mezi finálovou dvanáctku se ale dostala šestým nejlepším výkonem, kterým předčila i krajanky Ogrodníkovou a Šedivou.

„Neházela jsem dobře technicky, i když rozhazování tak špatné nebylo. Ale tohle nemá s atletikou moc společného. Už týden mám docela velkou rýmu, a když jsem venku v tom brutálním vedru, na které všichni nadávají, tak je mi lépe než pod klimatizací. Na stadionu to prostě pere, ty otvory jsou namířené přímo na nás a my se klepeme zimou,“ popsala Špotáková.

Před větráky i soupeřkami se Špotáková ukryla do mikiny půjčené od maséra a přes hlavu přehodila kapuci. Za 67 metrů dlouhým hodem Číňanky Lu Chuej-chuej se trojnásobná mistryně světa ale otočila.

„Tu jsem zrovna pěkně viděla, koukla jsem na ní a pak jsem hned hodila svůj nejlepší výkon. Hodila to hezky, také si musím vzpomenout, jak jsem to tak kdysi dělala,“ dodala.

A když Barbora Špotáková 67 metrů na mistrovství světa hodila, vždy ho také vyhrála.