Špotáková mění trenéra. Oštěpařská rekordmanka se dohodla s koučem, který vedl koulaře Staňka

Černý dovedl Špotákovou k titulu mistryně světa a olympijskému vítězství v Pekingu. Od roku 2010 do roku 2014 vedl přípravu nejlepší české rekordmanky Jan Železný.

V roce 2015 se ale Špotáková vrátila k Černému a v roce 2016 vybojovala v Riu olympijský bronz a o rok později zlatou medaili na světovém šampionátu v Londýně.

Tentokrát udělala světová rekordmanka změnu zásadní a svěřila se do tréninkové péče Jana Tylčeho.

„Začala jsem hledat nový impuls, něco, co by mě mohlo nakopnout směrem k olympiádě. S Rudou Černým jsme spolu byli dlouho a začala jsem mít pochybnosti, jestli by naše spolupráce vedla ještě k cíli, ke kterému chci směřovat. Tím je pochopitelně uspět na olympiádě,“ zdůvodnila své rozhodnutí pro web Atletika.cz a nastínila své plány do budoucna.

Pro Tylčeho se jedná o velkou výzvu, ale zkušenosti s elitními atlety už má. Připravoval totiž koulaře Tomáše Staňka. „Bára mě oslovila nedávno, já souhlasil. Udělám maximum, abych jí pomohl ve splnění jejího snu. V současné chvíli jsme na začátku spolupráce a začínáme ladit konkrétní kroky a možnosti našeho společného úsilí v cestě na vrchol sezony,“ vzkázal Tylče.

