Trenérem bych být nemohla, nejsem na to dost přísná, říká nejúspěšnější česká atletka Špotáková

Před necelými dvěma měsíci se oštěpařka Barbora Špotáková rozloučila s výjimečně úspěšnou kariérou, ale možná ji v budoucnu na nějakém menším závodě ještě uvidíme. Dvojnásobná olympijská vítězka se už ale neudržuje ve formě kvůli závodům a je ráda, že když se jí ráno nechce, tak prostě sportovat nemusí, řekla pro Radiožurnál Sport. Praha 14:50 7. listopadu 2022

„Je to po těch letech nádherné. Ale chci tady pořád být, hlavně kvůli dětem. Jsou hrozně rychlí. Musím být opravdu na vysoké úrovni, abych dala Jankovi pohlavek,“ povídá s trochou nadsázky Barbora Špotáková o svých pohybově nadaných synech devítiletém Jankovi a čtyřletém Darkovi. Do atletiky je nijak netlačí, ale připouští možnost, že by šli ve stopách své mámy.

„Ten mladší může klidně být oštěpař, ale starší vypadá spíš jako běžec. Málokdo to ví, že můj první reprezentační start byl na 400 metrů překážek. Vždycky jsem měla radši běhání než posilování,“ vrací se ke svým úplným začátkům světová rekordmanka v oštěpu, která v juniorských letech rozhodně nebyla vyloženou vrhačkou.

A necelé dva měsíce po konci profesionální kariéry zatím necítí, že by měla nějak víc času, a i na stadionu se objevuje pravidelně, protože o její rady je velký zájem.

„Kupodivu jsem pořád nabitá. Běhám a cvičím i s mladými atlety na Dukle, kde budu ještě rok působit. Chci být pořád aktivní. Závodit možná budu, ale s tím rozdílem, že už nemusím, ale můžu. To je pro mě neskutečný komfort,“ připouští Špotáková, že o ní ještě možná na menších atletických závodech uslyšíme.

Na kariéru profesionální trenérky zatím nemyslí, přestože zájem o ni je velký a odmítla třeba už i nabídku Číňanů směrem k olympiádě v Paříži. Navíc i trochu pochybuje, jestli by byla vůbec dobrou trenérkou.

„Já si myslím, že vůbec neumím být přísná. Většinou nesnášíte trenéry, kteří vám nejvíc dají. Z toho důvodu si myslím, že bych nebyla dobrá trenérka. Na to musí být člověk drsný,“ uvažuje nad další možnou kariérou jedna z nejlepších atletek české i československé historie Barbora Špotáková.