Zapomenu na to, kolik mi je a že mám dvě děti, a jedu bojovat jako vždycky, říká oštěpařka Špotáková

Jejím cílem je medaile ze čtvrtých olympijských her v řadě a to je hlavní motivace, která žene světovou rekordmanku v oštěpu Barboru Špotákovou do dalšího tréninku. A to i přesto, že má doma dva malé syny, a skloubit přípravu s mateřskými povinnostmi není vůbec jednoduché. Už ve čtvrtek se ale v Itálii vrátí do velkého světového závodu. Praha 20:05 4. června 2019

„Prostě zapomenu na to, že mi je tolik, kolik mi je, a že mám dvě děti, a jedu bojovat jako vždycky,“ řekla Radiožurnálu Barbora Špotáková, která oslaví na konci června osmatřicáté narozeniny.

Jejím cílem je medaile ze čtvrtých olympijských her v řadě a to je hlavní motivace, která žene světovou rekordmanku v oštěpu Barboru Špotákovou do dalšího tréninku.

Světová rekordmanka se chystá na svůj premiérový závod Diamantové ligy po mateřské pauze a stejně jako v minulosti to bude na olympijském stadionu v Římě.

„Mám ráda podobné paralely, když se mi někde zadařilo a bylo to před pěti lety právě po narození Janečka, tak mít to zase jako první závod po narození Darečka… Bylo to tehdy pozitivní, hodně daleko jsem tam tehdy hodila. Nevěřím, že hodím tak daleko, ale že to zase zvládnu, v to věřím,“ popsala Špotáková.

Při svém tehdejším návratu tam světová rekordmanka přehodila šestašedesátimetrovou hranici, ale teď mluví o metě čtyřiašedesáti metrů. Ta by jí s víc než ročním předstihem zajistila účast na olympijských hrách v Tokiu, tedy v závodě, na který se upíná nejvíc.

Nová konkurence

A kvůli němu by byla ochotná i vynechat letošní světový šampionát v Kataru na přelomu září a října.

„Nechávám si spíš takovou nějakou malou uličku vzadu, kdybych se necítila úplně stoprocentně, tak termín mistrovství světa je dost zvláštní a není úplně ideální, co se týče přípravy na Tokio. Takže se rozhodnu asi během sezóny. Ale když všechno půjde hladce, tak tam samozřejmě ráda pojedu. Vždycky jedu ráda reprezentovat,“ ujišťuje Barbora Špotáková, které během její druhé mateřské pauzy vyrostla v české reprezentaci mimořádná konkurence v podobě Nikoly Ogrodníkové - druhé ženy aktuálních světových tabulek.

„Letos Nikola hodila už hodně daleko. Řekla bych, že těch 67,40 je krásný výkon. Mě to bude rozhodně motivovat, že mi někdo bude šlapat na paty. Je to pro mě situace nová, ale jsem za ní docela ráda, protože jsem tady posledních deset let držela často ty nejvyšší soutěže nad vodou, že se čekalo na mojí medaili, a teď to nebude jenom na mně,“ dodala Špotáková.

Obě české atletické naděje se představí ve čtvrtek v Římě v souboji se světovou elitou.