Je to povzbuzení, ale jsem při zemi, říká Špotáková před olympiádou o výhře na Diamantové lize

Světová rekordmanka v hodu oštěpem Barbora Špotáková už vyfasovala olympijskou kolekci před svými posledními Hrami v kariéře. Medailistka z posledních tří olympiád nechce o svých cílech pro pátou účast pod pěti kruhy moc nahlas mluvit. Hodně jí ale před odletem do japonského Tokia povzbudil poslední závod Diamantové ligy, který v Monaku ovládla. Praha 16:53 13. července 2021

Dvojnásobná olympijská vítězka v hodu oštěpem Barbora Špotáková už má úbor, ve kterém bude startovat na posledních hrách v kariéře. V rozhovoru pro Radiožurnál Sport uvedla, jak se cítí po nedávném vítězství na atletickém mítinku Diamantové ligy.

Poslechněte si, jak se oštěpařka Barbora Špotáková cítí před olympiádou

Olympijskou kolekci pro Tokio si přebírá dobře naladěná. Aby ne. Před několika dny v Monte Carlu předvedla svůj zatím nejlepší výkon sezony.

V posledním ze dvou platných pokusů se jí v superfinále oštěp zapíchl osm centimetrů za 63 metrovou hranici a tamní mítink vyhrála popáté v kariéře. V Diamantové lize se radovala z triumfu po čtyřech letech, díky 15. nejdelšímu hodu letošních tabulek.

„Tohle nic neznamená, ale určitě jsem to potřebovala, protože jsem pořád házela takzvaně do kýble. Věděla jsem, že by to už mělo ulítnout a to jsem nebyla v nejlepší kondici, pořád mám rýmu. Tam jsem se cítila zle, ale najednou vidím, že ty metry jdou vykřesat i z ne úplně ideální situace, takže to je povzbuzení, ale jsem při zemi,“ říká na tribuně chuchelského dostihového závodiště oštěpařka Babora Špotáková.

Žádná velká očekávání

Rodačka ze severočeského Jablonce se po ne úplně podařeném úvodu sezony pomalu dostává do formy a dává soupeřkám na vědomí, že není radno ji podceňovat.

„Byly malinko zaskočený. Malinko se mnou počítají, že jsem na dostřel a nejsem na chvostu,“ říká světová rekordmanka, která nedávno oslavila 40. narozeniny. I z tohoto důvodů má radost, že mezi kvalifikací a finále na olympiádě v Tokiu budou dva dny volna, což by mohlo nahrávat kvalitnějším výkonům.

Sama od sebe ale žádná očekávání nemá a konkrétní cíle si nedává. „Lepší je fakt nic nečekat a ono možná něco přijde, nějakej takovej moment.“ Narážela česká oštěpařka na výhru v Diamantové lize.

Co ale ví jistě, je, že v Tokiu to pro ní budou poslední olympijské hry v kariéře a ani na nich neponese na slavnostním zahájení českou vlajku, protože do Japonska se vydá až 25. července.