Oštěpařka Špotáková nebude na finále Diamantové ligy vzpomínat v dobrém. Pokusy jí komplikovala auta

Před pěti lety vybojovala na stadionu v Curychu oštěpařka Barbora Špotáková svůj jediný titul mistryně Evropy, ale tentokrát z něj odcházela rozmrzelá. Při finále Diamantové ligy skončila pátá a víc než z umístění byla zklamaná z okolností, které jí nedovolily podat optimální výkon. Hned několikrát totiž rozhodčí posunuli čas jednotlivých pokusů dvojnásobné olympijské vítězky. Curych 8:45 30. srpna 2019

„Vždycky, když jsem šla na pokus. Nechci se vymlouvat. Měla jsem tam dvě takové kolize,“ vracela se bezprostředně po odchodu z oštěpařského sektoru Barbora Špotáková k situacím, které plynuly z toho, že oštěp žen byl jako obvykle už v předprogramu mítinku a během něj organizátoři otevírali hlavní část večera s hvězdami, které projížděly vnější částí oválu v luxusních autech.

„Za patami mi jezdila auta, pak se nic nedělo a nenechali mě běžet. Takže tak to prostě je. To je život,“ popsala Radiožurnálu Špotáková.

„Všimla jsem si, že Barča to tam měla horší, protože ji dvakrát zastavili, jednou odhazovala tak, že opravdu jí tam auto skoro přejíždělo paty. Je to podle mě nepříjemné, protože člověk se soustředí, když už jde slečna před vámi házet, už je takový nabuzený, a najednou vám to nějak naruší. To je fakt nepříjemné, to jde všechno pryč,“ lehce se vcítila do kůže Barbory Špotákové Nikola Ogrodníková, která nakonec dvojnásobnou olympijskou vítězku porazila a skončila výkonem 63,05 metru v elitní světové konkurenci na třetím místě.

Špotáková hodila o 80 centimetrů méně a byla pátá. „Ale s výsledkem jsem asi spokojená, protože to bylo hodně vyrovnané a bylo to jenom o štěstí. To jsem moc neměla,“ dodala Špotáková.

A tak světová rekordmanka v oštěpu věří, že ten šťastný závod přijde za měsíc v Kataru, kde bude Barbora Špotáková obhajovat titul mistryně světa.