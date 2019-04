‚Sport je jako droga.‘ Oštěpařka Barbora Špotáková chystá návrat i po druhém porodu

Podruhé v kariéře se oštěpařka Barbora Špotáková chystá k návratu po narození dítěte. Syna Darka porodila loni v červenci, teď už se několik měsíců chystá na návrat k závodění. Dvojnásobná olympijská vítězka může čerpat pět let staré zkušenosti z doby po narození prvního syna Janka. Rozdíl v obou návratech je ale podle ní citelný. Praha 8:50 16. dubna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Barbora Špotáková | Zdroj: Reuters

„Mám skromnější cíle, ale nebudu je moc prozrazovat,“ říká Radiožurnálu oštěpařka Barbora Špotáková, která se zatím v českých podmínkách připravuje na návrat k závodění.

Fyzickou kondici má podle výsledků testů opět na dřívější úrovni, možný problém vidí jinde.

„Chybí mi dynamika. Trvá mi hrozně dlouho, než se všechno nastartuje. Je to problém, protože máme hrozně málo rozcvičení a pak musíme hned dát ránu. Bude to složité,“ tuší dvojnásobná olympijská vítězka.

S návratem pomáhá majitelce desítky medailí z velkých světových akcí celá rodina. S mladším synem jezdí na tréninky, při kterých ho hlídá jedna babička. Druhá se u staršího potomka střídá s partnerem Špotákové Lukášem, který jako hasič pracuje na směny.

„Jsme do toho zapojení všichni, ale všichni tomu věří a nikoho to extrémně nezatěžuje, nikdo to nesabotuje. Pořád jsem neslyšela, abych se na to vykašlala, že to nemá cenu,“ prozrazuje.

Velkou motivací jsou pro oštěpařku olympijské hry, které příští rok přivítá japonské Tokio. Hlavní důvod pro návrat k závodění i po druhém porodu to ale není.

„Pořád mě sportování baví a věřím, že můžu dobře reprezentovat. Je to svým způsobem droga,“ usmívá se. První závodní dávku si Barbora Špotáková plánuje aplikovat na červnovém mítinku Diamantové ligy v Římě.