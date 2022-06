Možná jsem se malinko vymlátila, přiznala Špotáková po sedmém místě. Soutěž nesedla ani Ogrodníkové

Oštěpařka Barbora Špotáková už zažila mnohem lepší vstupy do sezony. Na druhou stranu ví, že má na víc. Na mezinárodním mítinku v Kladně skončila světová rekordmanka sedmá výkonem 58 metrů a 70 centimetrů. Závod podle ní výrazně ovlivnila dlouhá pauza mezi rozcvičením a samotnou soutěží. Kladno 14:39 15. června 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Barbora Špotáková | Zdroj: Reuters

Zkušební hody před závodem vyšly Barboře Špotákové v Kladně velmi dobře, ale v soutěži už to tak slavné nebylo.

Proč se dvojnásobné olympijské vítězce vstup do oštěpařské sezony nakonec moc nepovedl, odpovídala v rozhovoru pro Radiožurnál Sport.

„Při rozcvičování jsem to házela každým hodem úplně lehce. Pak jsme asi dvacet minut čekali než začne závod a najednou to ze mě úplně spadlo a už jsem se do toho nedostala,“ popisovala Barbora Špotáková a navázala na to, jak soutěže probíhají v Diamantové lize.

„Kolikrát se děly různé věci, člověk čeká, začne pršet, ale tam nebývá tolik hodů na zkoušku. Tady jich bylo hodně, to rozcvičení bylo hrozně dlouhé, já jsem se možná malinko vymlátila, protože jsem pořád zkoušela, jestli mi to jde a ono to šlo a v závodě to pak nešlo,“ povzdechla si Špotáková.

„Přišly jsme na sektor a neměly jsme připravené oštěpy, což nám vzalo nějaký čas. To bylo divné, protože už jsme byly rozcvičené. Pak tam byly nějaké pauzy, protože po čtyřech hodech to zastavili a vracely oštěpy zpátky. Taková zvláštní soutěž, dlouho se táhla,“ souhlasila s Barborou Špotákovou Nikola Ogrodníková, která byla nejlepší Češkou ve velmi vyrovnaném závodě, když skončila pátá výkonem 60 metrů a 73 centimetrů a na vítěznou Japonku Kitagučiovou ztratila lehce přes metr.

Obě elitní české oštěpařky, které by i letos měly být velkými oporami reprezentace, čeká v sobotu mítink Diamantové ligy v Paříži a souboj s absolutní světovou špičkou.