Hromady zlata a emocí. Špotáková stihla před koncem kariéry přidat do sbírky ještě jednu medaili

„Jsou to pro mě úplně nové pocity. Zatím tomu nedokážu úplně uvěřit, člověk si to hned neuvědomí. Ale první jsem myslela na Honzu Železného. Měli jsme spolu takovou tréninkovou seanci a pilovali techniku a vypadalo to dobře. Jsem moc ráda, že i on má radost,“ mluvila Špotáková po vítězství na světovém šampionátu v japonské Ósace v roce 2007 také o historicky nejúspěšnějším oštěpaři, u kterého o tři roky později začala trénovat.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Připomeňte si bohatou kariéru oštěpařky Barbory Špotákové

Ještě předtím ale vybojovala svojí první zlatou olympijskou medaili, když v Pekingu 2008 porazila posledním pokusem Rusku Abakumovovou – a to na den přesně 40 let po invazi vojsk Varšavské smlouvy do Československa.

„Hlavou se mi honily ošklivé věci. Je 21. srpen, Ruska vede, má 70 metrů a já to nebudu schopná otočit. Ale povedlo se to a já si myslím, že je to to nejhezčí, co jsem mohla dneska udělat,“ říkala tehdy Špotáková

Vrchol emocí

Poté přidala zlaté medaile ze světového šampionátu v jihokorejské Tegu a olympiády v Londýně. Poslední velký úspěch pak přišel na mistrovství světa v Londýně v roce 2017, kde naposledy slyšela na vrcholné akci českou hymnu.

Jediné české zlato z Pekingu. Ledecká kralovala mezi snowboardistkami, na lyžích jí chybělo štěstí Číst článek

„Nic víc, než tohle jsem nemohla zažít. Vůbec jsem na takhle silné emoce nebyla psychicky připravená. Je to jako úplně nová dimenze a myslím si, že už to nejde ničím přebít,“ mluvila Barbora Špotáková před pěti lety poté, co na stadionu v Londýně sestoupila se zlatou medailí na krku ze stupňů vítězů.

A poslední velkou medaili slavila letos v srpnu, když vybojovala bronz na evropském šampionátu v Mnichově – kde už jí fandili oba synové

„Nádhera, všichni měli slzy v očích. To se slovy nedá popsat, to se musí zažít. Poprvé jsem koukala na svoje děti, byla to první medaile pro druhém porodu. Když jsem vyhrála v Londýně v roce 2017, tak byly Janečkovi čtyři roky. Teď jsou čtyři i Darečkovi, tak jsem asi zase v nejlepší formě. Vypadá to dobře, akorát s věkem trpí technika. Nemyslím si, že už to může létat dál,“ povídala po v srpnu po mistrovství Evropy v Mnichově nejúspěšnější oštěpařka olympijské historie a světová rekordmanka Barbora Špotáková.