‚Cítím, že mi pořád zbyla energie.‘ Špotáková vykročí v Dauhá za obhajobou titulu mistryně světa

„Přijde mi, že to bylo hrozně dávno. Udály se velké věci, druhé dítě, pak znovu začít s atletikou. Jak je člověk v absolutním frmolu, tak se najednou probere, že je na mistrovství světa a že vlastně obhajuje,“ připustila Barbora Špotáková pro Radiožurnál, že od dva roky starého triumfu v Londýně měla jiné starosti, než jen ladit formu do Kataru.

A když už začala, péči si vyžádala pro změnu bolavá achilovka. Ale to prý vadit nemusí.

„Jak jsem nemohla běhat, tak jsem do toho ani nemohla tolik třískat. Takže cítím, že mi pořád zbyla energie, zatímco některé holky už jsou, doufám, malinko vytřískané, což by pro mě mohlo být výhodou,“ hledala pozitiva v nebývale dlouhé sezoně dvojnásobná olympijská vítězka.

Jako známá fanynka kapely Tři Sestry má Špotáková ráda tvrdší muziku, ale pro tentokrát aby si spíš pustila Lucii a její Ameriku s brouky do hlavy.

„Pro mě je důležité, abych z toho závodu měla dobrý pocit. Abych mohla vyhlížet olympiádu v Tokiu s vědomím, že to zase jde, že to pořád má cenu a nepatřím do starého železa. A aby se mnou v přípravě musely soupeřky počítat,“ dodala osmatřicetiletá oštěpařka.

Do svého sedmého mistrovství světa vstoupí Špotáková v pondělí odpoledne. V kvalifikaci oštěpu budou i její další možné české soupeřky pro olympijské hry v Tokiu - Nikola Ogrodníková a Irena Šedivá.