Jsem rád, že to vyšlo, pochvaloval si vítěz Běchovic. Tradiční běžecký závod ovládli Zemaník a Stewartová

Potřetí v kariéře vyhrál běžec Jakub Zemaník závod Běchovice - Praha. Tím se zároveň stal mistrem republiky v silničním běhu na 10 kilometrů. Tradiční klání od běchovického patníku číslo třináct se letošním ročníkem stalo nejdéle nejdéle nepřerušeným běžeckým závodem na světě. Běchovice 19:47 27. září 2020

Bostonský maraton letos kvůli pandemii koronaviru není, tím nejdéle nepřerušeným běžeckým závodem světa se tak v neděli stal ten z Běchovic do Prahy. Letos se běžel už 142. ročník.

O pár dní starší maraton ale letos kvůli pandemii koronaviru není. Tradiční Běchovice chtěl Český atletický svaz právě kvůli pandemii uspořádat, říká jeho předseda Libor Varhaník.

„Je potřeba chovat se zodpovědně, ukázněně a v rámci opatření. Ten covid tady je a my s tím musíme žít. To, že se někde zavřeme, pomůže jen krátkodobě, ale daleko důležitější je, aby převážila veselá mysl a imunita.“

Veselou mysl mohlo u závodníků podpořit jakýsi spartakiádní start - všichni hobby závodníci měli na silnici tečky, na kterých museli být v dostatečné vzdálenosti připravení.

Na startu s rouškou...

A až po proběhnutí startovní bránou směli všichni závodníci odhodit roušky. Ale při běhu opatření nebyla poznat, říká nejrychlejší žena Moira Stewartová.

„Při závodě asi ne, ale v přípravě, kdy člověk nevěděl, jestli na něco trénuje nebo ne. Ty roušky na startu nebyly moc příjemné, pak jsem ji zahodila. Běžela jsem s ní asi deset metrů,“ popisovala závodnice ze Spartaku Praha, která trať zaběhla v druhém nejrychlejším čase historie 33 minut a 49 vteřin.

...v cíli už bez ní

„Je to těžké v dnešní době, když jsme nevěděli, jestli závod vůbec bude. Nicméně jsem rád, že tady to vyšlo a všechna čest svazu a organizátorům,“ pochvaluje si mužský vítěz závodu Jakub Zemaník, který desetikilometrovou trať prolétl za 30 minut a 18 vteřin.

Ten je šampionem rekordního 124. ročník - žádný kontinuálně pořádaný závod nemá. Ale předstihnout letos zrušený Bostonský maraton nebylo prý cílem.

„Pro nás to nebyla mantra, pro nás byla důležitá tradice našich otců a že to je DNA české atletiky. 124 let bez přerušení je úžasná záležitost a je mi líto, že jsme Boston převálcovali i díky takovému opatření. Těšilo by mě víc, kdyby to bylo ve sportovním pojetí,“ vysvětluje Libor Varhaník.

Na výsledky závodu Běchovice - Praha se můžete podívat zde.