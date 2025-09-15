Rozdíl těsnější než na stovce. Maraton v Tokiu ovládl Simbu, druhý Petros zaostal jen o tři setiny

Mistrem světa v maratonu se v Tokiu stal Alphonce Felix Simbu z Tanzanie. V posledních metrech se protlačil před Němce Amanala Petrose a k bronzu z MS 2017 přidal zlatou medaili. Oba měli shodný čas 2:09:48 hodiny. Fotofiniš ukázal, že závod delší než 42 kilometrů se rozhodl o tři setiny sekundy. Bylo to tak těsnější než rozdíl mezi zlatým a stříbrným medailistou ve finále mužů na 100 metrů, kde byl vítěz v cíli dříve o pět setin sekundy.

Alphonce Felix Simbu z Tanzanie a Němec Amanal Petros

„V maratonu jsem něco takového v životě neviděl. Bylo to jako stovka,“ řekl v cíli Petros, který se narodil v Eritrei, ale od roku 2015 má německé občanství. 

Trojice medailistů se od soupeřů odpoutala v posledním kilometru, na Národní stadion vbíhali společně. Na tartanovém oválu měl blízko k vítězství Petros, který do cílové rovinky sprintoval na prvním místě, ale těsně před cílem zaútočil Simbu.

Německý vytrvalec na jeho nástup nedokázal zareagovat a přišel tak o premiérové prvenství. Bronz s odstupem pěti sekund získal Iliass Aouani z Itálie.

Historický úspěch pro Tanzanii

„Prostě jsem to zkoušel, zkoušel a zkoušel. Nevěděl jsem, jestli jsem vyhrál. Ale když jsem viděl obrazovku a sebe na prvním místě, přišla úleva. Zapsal jsem se do historie díky první zlaté medaili pro Tanzanii z mistrovství světa,“ radoval se třiatřicetiletý Simbu, který byl letos druhý na slavném maratonu v Bostonu. Země z východní Afriky nemá zatím zlato ani z olympijských her.

„Když jsem dobíhal do cíle, myslel jsem, že vyhraju, takže jsem z toho trochu smutný. Ale musím to vzít. Jako sportovec se musíte poučit pro příště, tvrdě trénovat, jít dál a být vděčný za stříbro,“ řekl Petros. Ten má na svém kontě už několik úspěchů včetně bronzové medaile z půlmaratonu na mistrovství Evropy v Římě z roku 2024.

Podobně těsný byl doběh maratonu na mistrovství světa v Edmontonu v roce 2001, kdy Etiopan Gezahegne Abera porazil Keňana Simona Biwotta o jednu sekundu. V Tokiu v neděli zvítězila Keňanka Peres Jepchirchirová rovněž ve finiši o dvě sekundy před Etiopankou Tigst Assefaovou.

