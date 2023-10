Sokolský běh jako oslava výročí republiky. V Praze závodili i reprezentanti Šlouf s Rohanem

Na 78 místech Česka i v zahraničí se v sobotu už popáté oslavovalo pohybem výročí vzniku Československa, letos sto páté. Na hlavním závodě v centru Prahy závodili děti i dospělí. A hlavně ti se potřebovali ještě před startem pořádně protáhnout. Praha 10:37 29. října 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Sokolský běh republiky vykouzlil 28. října úsměv na tváří profesionálům, ale i amatérským běžcům | Zdroj: Petr Zbraněk /Česká obec sokolská

Atlet Jiří Mužík vedl rozcvičku pro několik stovek běžců v Praze u Tyršova domu těsně před startem 5. Sokolského běhu pro republiku.

„Těším se jako každý rok. Akci jsme začali prvním výročím od sto let republiky v roce 2019. Naše běhy mají vzestupnou tendenci, z čehož jsem nadšená. Každý rok stoupá počet běžců a rozrůstá se i počet míst, kde se běhy konají. Trasa v Praze je totožná jako v předchozích letech a nemění se. Vždy se z Tyršova domu přesouváme na Petřín. Mám tu čest, že závod startuji,“ řekla Radiožurnálu Sport starostka České obce sokolské Hana Moučková.

Na startu i reprezentanti

Závodníky v Praze čekala téměř sedmikilometrová trasa „Kdo někdy byl na Petříně, tak ví, že je to kopec. Trasa bude hodně z kopce a do kopce a myslím si, že to prověří síly všech a hlavně mě,“ smál se před startem vodní slalomář a stříbrný olympijský medailista z Tokia Lukáš Rohan.

V čase 22 minut a 58 sekund doběhli do cíle 5. Sokolského běhu republiky dva atleti. Z vítězství se radoval ve finiš Jan Friš před Michalem Suchým. „Běželo se mi dobře, ale trať mě trochu překvapila svojí náročností. Michal, který doběhl na druhém místě, běžel skvěle, takže to nebylo vůbec jednoduché,“ říkal vítěz pražského závodu Jan Friš.

Sledoval cílový čas i Lukáš Rohan, který se běhu primárně nevěnuje? „Bylo to nějakých devětadvacet minut, což si myslím, že na to moje jedno běhání za měsíc, je dobré. Nohy opravdu nemám běžecké a v kopcích mi chyběla síla. Jsem rád, že jsem to nějak udejchal. Na to, že nic nedělám, tak to bylo dobré,“ zhodnotil český reprezentant ve vodním slalomu.

Rohan se se svým časem na stupně vítězů nevešel, zatímco další sportovec z vodáckého prostředí ano. Třetí totiž skončil rychlostní kanoista a bronzový medailista z olympijských her v Tokiu Radek Šlouf.