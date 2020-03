Koronavirus boří sny i amatérům. ‚Naběhal jsem tisíc kilometrů,‘ mrzí maratonce z Prahy

Zrušené nebo odložené jsou všechny profesionální soutěže v Česku: fotbalové, hokejové, basketbalové a tak bychom mohli pokračovat. Dění kolem šíření koronaviru se ale dotýká i amatérských sportovců. Například nadšený běžec Tomáš Burda minimálně prozatím přišel o sen postavit se na start maratonu. Měl ho běžet v neděli v Barceloně. Praha 18:22 14. března 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tomáš Burda a jeho sbírka startovních čísel | Foto: Radiožurnál | Zdroj: Jan Suchan

Naběhal tisíc kilometrů, byl na dvou soustředěních ve Španělsku, ale na start svého prvního maratonu kariéry se minimálně zatím nepostaví.

„Bohužel. Připravoval jsem se na ten maraton tři měsíce a naběhal jsem přes tisíc kilometrů,“ vypráví amatérský běžec Tomáš Burda, který v rámci přípravy absolvoval i dvě soustředění v Barceloně a v Malaze.

„Poslední měsíc jsem to směřoval k maratonskému tempu a svému snu zaběhnout ho pod 3 hodiny. Nakonec jsme ale nikam neletěli a taky nic nepoběžíme. Ono se to ale možná dalo čekat, když jsme měli odlet do Barcelony na pátek třináctého,“ poukazuje na magické datum Burda.

Hraje i fotbal

S nadhledem a pochopením, že maraton i jiné události musí teď ustoupit, bere celou situaci tenhle vášnivý sportovec, který kromě běhání hodně žije i fotbalem a v pražské hanspaulské lize nevynechal jediný zápas od září 2013.

Teď se tedy jen trochu obává, aby dalším z vládních opatření nebyla všeobecná domácí karanténa po vzoru Itálie.

„Nevím, co bych dělal. Asi bych to omezil na televizi a četbu. Možná bych cvičil a protahoval se, protože nic jiného se tady v bytě dělat ani nedá.“

Snu zaběhnout si jednou maraton pod magickou tříhodinovou hranici se ale Tomáš Burda každopádně jen tak nevzdá.