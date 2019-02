Boj o tituly i splnění limitů. V Ostravě začíná domácí atletický halový šampionát

Celý víkend budou atleti bojovat v Ostravě o republikové tituly, ale také o nominaci na halové mistrovství Evropy. Cestu na březnový vrchol sezóny do skotského Glasgow si už zajistilo devatenáct českých sportovců a další by se rádi přidali. Třeba český rekordman, dálkař Radek Juška. Ostrava 10:59 16. února 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Simona Vrzalová při halovém mítinku v Ostravě | Foto: Petr Sznapka | Zdroj: ČTK

„Nikdy jsem nehonil limit na poslední chvíli. Vždycky jsem to splnil hned prvním závodem nebo druhým, takže jsem to míval většinou už za sebou,“ popisuje svou situaci dálkař Radek Juška

Díky loňské výkonnosti mu stačí i B limit, který je 777 centimetrů, ale ani na tuto méně obtížnou metu se zatím atlet pražského Olympu nedostal a v Ostravě bude mít poslední šanci. Naopak v klidu už může závodit Simona Vrzalová.

„Osmistovku poběžíme rychle. S Káčou Halovou bych chtěla zaběhnout limit. Pak půjdu patnáctistovku, to bude snad na pohodu,“ povídá Vrzalová, která chce na osmistovce pomoct Kateřině Hálové k limitu do Glasgow.

Třicetiletá Vrzalová nyní závodí v životní formě, ale nijak se před březnovým šampionátem ve Skotsku šetřit nechce. Naopak sama totiž ví, že má do budoucna ještě velké rezervy v tréninku.

„Všichni okolo mě už trénují dvoufázově, tak říkám, že už bych to měla začít brát vážně, ale prý to není potřeba. Pokud se zlepšuju při jedné fázi, tak to prý stačí. Až začnu stagnovat, tak budeme přidávat,“ přiznává jedna z aktuálně nejlepších evropských mílařek, že si zatím vystačí s jedním tréninkem denně.