Bolová na šampionátu překonala světový rekord. Čtvrtkař Krsek a tyčkařka Švábíková berou šesté místo

Tyčkařka Amálie Švábíková i čtvrtkař Matěj Krsek obsadili na halovém mistrovství světa šesté místo. Postarali se zatím o nejlepší česká umístění na šampionátu v Glasgow. Dálkař Radek Juška dopoledne skončil až čtrnáctý. O první světový rekord na šampionátu se v běhu na 400 metrů postarala Femke Bolová z Nizozemska. Glasgow 23:21 2. března 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nizozemská atletka Femke Bolová na šampionátu v Glasgow zaběhla halový světový rekord na 400 metrů 49,17s | Foto: Jane Barlow | Zdroj: Profimedia

Pátý muž loňského halového mistrovství Evropy Krsek ve finále startoval v nevýhodné první dráze. Po seběhu byl s drobným odstupem šestý a manko už nesmazal. Zaběhl čas 46,47 sekundy, na republikovém šampionátu byl o 61 setin rychlejší. „Úkolem bylo šetřit co nejvíce sil do závěrečné rovinky. Ačkoliv jsem šestý, mám z toho běhu radost. Běželo se mi dobře, bylo to plynulé. Z první dráhy takový čas..., super," řekl České televizi.

Překvapivě vyhrál Belgičan Alexander Doom, který vylepšil národní rekord na 45,25 a porazil o devět setin norského favorita Karstena Warholma. Bronz získal Jamajčan Rusheen McDonald (45,65).

Your men's 400m podium in Glasgow ⬇️



Alexander Doom

@kwarholm

Rusheen McDonald #WorldIndoorChamps pic.twitter.com/ETsPfOTxrs — World Athletics (@WorldAthletics) March 2, 2024

Šestá Švábíková

Švábíková vstupovala do soutěže s druhým nejhorším výkonem z této sezony, ale papírové předpoklady předčila. Napoprvé překonala 440 i 455 cm a pak se vyrovnala s dlouhým přerušením, které zavinilo ošetřování zraněné Francouzky Margot Chevrierové. Na 465 centimetrech sice dvakrát neuspěla, ale napotřetí se přes laťku přenesla.

Čtyřiadvacetiletá česká reprezentantka si ve srovnáním s předloňským HMS v Bělehradě polepšila o tři místa. Byla třetí nejlepší Evropankou. „Jsem moc spokojená. Jsem ráda za to šesté místo i za ten season best. Ale jsem trošičku i zklamaná, že jsem zabalila ty dva pokusy na 475. Je to výška, asi jsem se toho trochu zalekla,“ uvedla.

Ze zlata se před domácím publikem radovala vedoucí žena letošních tabulek Molly Cauderyová. Napodruhé překonala 480 a předčila Novozélanďanku Elizu McCartneyovou, která na tutéž výšku potřebovala tři pokusy. Bronz získala Američanka Katie Moonová (475).

Rekordní Bolová

O další přepis historických tabulek se postarala Bolová. Ve finále posunula hodnotu historického maxima o sedm setin na 49,17 a po předloňském stříbru poprvé na této akci vyhrála.

Elitní překážkářka loni připravila o letitý světový rekord Jarmilu Kratochvílovou. V této sezoně ze svého času ubrala další dvě setiny na nizozemském šampionátu a v Glasgow znovu zrychlila. Nizozemský double doplnila stříbrná Lieke Klaverová (50,16). „Chtěla jsem do toho dát všechno a to jsem udělala. Publikum bylo fantastické. Věděla jsem (na domácím mistrovství) v Apeldoornu, že mám rezervu, ale i tak jsem tomu času nemohla uvěřit. Jsem hrdá na svůj tým a double s Lieke je splněný sen,“ radovala se Bolová.

Deset let trvající neporazitelnost v běhu na 60 metrů překážek prodloužil Američan Grant Holloway, jenž se výkonem 7,29 sekundy přiblížil na dvě setiny svému světovému rekordu. Šedesátku vyhrála Julien Alfredová (6,98), jež se postarala o první medaili z HMS pro ostrovní stát Svatá Lucie. O dvě setiny pomalejší byla ve finále stříbrná Ewa Swobodová z Polska, která v semifinále běžela čas 6,98.

Neúspěch Jušky

Dálkař Juška po dvou přešlapech skočil 768 cm a chybělo mu osm centimetrů na užší finále. Nenavázal na loňskou sedmou příčku z MS pod širým nebem ani na výkony z letošní halové sezony, v níž se dostal i za osm metrů. Dramatickou soutěž vyhrál obhájce titulu Miltiadis Tentoglu. Stejně jako stříbrný Ital Mattia Furlani skočil 822 cm, ale měl kvalitnější druhý nejlepší pokus. Třetí Jamajčan Carey McLeod byl o centimetr zpět.

Z českých sedmibojařů si po prvním dnu vede lépe Vilém Stráský, který je se ziskem 3328 bodů průběžně osmý. Blýskl se zlepšením osobního rekordu takřka o půl metru v kouli na 14,67 a atakoval svá maxima i v dalších disciplínách. Naopak republikový šampion Ondřej Kopecký za svými možnostmi i vinou zdravotních problémů zaostává. Největší problémy měl ve výšce, kdy až napotřetí překonal základ 186 centimetrů a pak nepokračoval.

„Na dálce jsem znovu ucítil patu, už jsem věděl, že to nebude dobré. Na výšce jsem to cítil nejvíce,“ řekl. Do druhého dne chce nastoupit. „Zkusím pokračovat, uvidím, co z toho bude,“ doplnil Kopecký. Aktuálně je s 3112 body desátý, poslední ze závodníků, kteří pokračují v soutěži.

Vede Ken Mullings z Baham, jenž má zatím 3637 bodů.

Halové mistrovství světa v atletice v Glasgow: Finále: Muži: 400 m: 1. Doom (Belg.) 45,25, 2. Warholm (Nor.) 45,34, 3. McDonald (Jam.) 45,65, ...6. Krsek (ČR) 46,47. 3000 m: 1. Kerr (Brit.) 7:42,98, 2. Nuguse (USA) 7:43,59, 3. Barega (Et.) 7:43,64. 60 m př.: 1. Holloway (USA) 7,29, 2. Simonelli (It.) 7,43, 3. Kwaou-Mathey (Fr.) 7,47. Dálka: 1. Tentoglu (Řec.), 2. Furlani (It.) oba 822, 3. McLeod (Jam.) 821, ...14. Juška (ČR) 768. Trojskok: 1: Zango (Burk. Faso) 17,53, 2. Triki (Alž.) 17,35, 3. Pereira 17,08. Sedmiboj (po prvním dnu): 1. Mullings (Bah.) 3637 (60 m: 6,83 - dálka: 769 - koule: 14,49 - výška: 216), 2. Ehammer (Švýc.) 3558, 3. Erm (Est.) 3552, ...8. Stráský 3328 (6,95 - 725 - 14,67 - 198), 10. Kopecký (oba ČR) 3112 (7,10 - 724 - 13,79 - 186). Ženy: 60 m: 1. Alfredová (Sv. Lucie) 6,98, 2. Swobodová (Pol.) 7,00, 3. Dossová (It.) 7,05. 400 m: 1. Bolová 49,17 - světový rekord, 2. Klaverová (obě Niz.) 50,16, 3. Holmesová (USA) 50,24. 3000 m: 1. St. Pierreová (USA) 8:20,87, 2. Tsegayová (Et.) 8:21,13, 3. Chepkoechová (Keňa) 8:22,68. Tyč: 1. Cauderyová (Brit.), 2. McCartneyová (N. Zél.) obě 480, 3. Moonová (USA) 475, ...6. Švábíková (ČR) 465.

Rozběhy s českou účastí: Muži: 60 m př.: 1. Holloway 7,43, ...35. Schubert 7,88 - nepostoupil do semifinále, Svoboda (oba ČR) - nedokončil. Ženy: 60 m: 1. Alfredová 7,02, ...28. Maňasová (ČR) 7,27 - nepostoupila do semifinále.