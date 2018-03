'Bronzová záplata.' Tomáš Staněk porazil nejen soupeře, ale také bolavá záda a chřipku

Nejkvalitnější mužské koulařské finále v historii halových světových šampionátů viděli atletičtí fanoušci v Birminghamu. A výrazně se na tom podílel i jeden z velkých favoritů, Tomáš Staněk. Český reprezentant získal za výkon 21 metrů a 44 centimetrů bronzovou medaili. Birmingham/Velká Británie 15:48 3. března 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tomáš Staněk při svém pokusu na HMS | Foto: Matt Dunham | Zdroj: AP/ČTK

Tomáši velká gratulace. Získal jste první medaili pro českou výpravu na šampionátu a první velkou světovou ve své kariéře. Jak moc jste teď spokojený?

Samozřejmě asi každý ví, že bylo na víc. Jsem rád, že jsem hodil zatím nejdále na světových akcích. Bohužel jsem měl problémy se zády a ještě před odletem jsem ležel v horečkách. To samozřejmě taky trochu poznamená ten výkon, ty záda ale byly horší. Rýma a teplota by nebyly zas tak hrozné, ale ty záda v rotaci, to mě bolelo. Naštěstí zůstala medaile u mě a vybral jsem si to štěstí, které jsem neměl v Londýně.

Šetřil jste nějak záda během závodu, že byste věděl, že by nesnesly šest pokusů naplno?

Snažil jsem se jít každý naplno. Tady nejde něco vynechat. Snažil jsem se držet techniku, kterou mám, ale jakmile jsem se dostal do rotace, tak mě v tom píchlo, povolil jsem a kouli už netrefil. Pán bůh zaplať za ten jeden. Bohužel to bylo stejně jako David, tak mi to vrátil z Bělehradu.

Zmínil jste Němce Davida Storla, se kterým vás pojí stejný výkon 21 metrů 44 centimetru, nicméně on převedl lepší ten druhý nejlepší výkon. Závodu už ale od začátku dominoval Novozélanďan Walsch, který se v podstatě dotáhl na váš nejlepší letošní světový výkon. Jak se pak hází, když víte, že někdo předvede tak dlouhý výkon hned v první sérii?

Celkem v pohodě, já jsem věděl, že on hodí daleko. Spíš jsem tušil, že já 22 metrů nehodím, zvlášť s těmi zády to prostě nejde. Mrzí mě to, ale záplata bronzová to vynahradila.

Omlouvám se, že prozradím vaše míry. 190 centimetrů, 126 kilo. Jak se slaví s takovými mírami?

To bude nějaká super večeře, protože jsme slyšeli, že vedle hotelu dělají dobré hamburgery a žebra. Takže určitě pozvu nového trenéra na večeři, protože si to zaslouží za tu odpovědnost, kterou vzal a myslím si, že alkohol asi nebude, protože to je zbytečný. Lepší je se dobře najíst. Ale nějaké šampaňské určitě proběhne.