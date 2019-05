,Vždycky je cesta, jak věci vyřešit,‘ řekla Semenyaová po posledním závodě před zavedením nového pravidla

Dvojnásobná olympijská vítězka Caster Semenyaová na úvodním mítinku Diamantové ligy v Dauhá vyhrála poslední osmistovku před zavedením pravidla, které jí znemožní závodit na tratích do míle, pokud se nepodrobí léčbě na snížení hladiny mužských hormonů. Jediný český zástupce v dějišti podzimního světového šampionátu Tomáš Staněk obsadil mezi koulaři sedmé místo. Dauhá 20:37 3. května 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jihoafrická běžkyně Caster Semenyaová | Foto: Reuters

Semenyaová zvítězila ve výborném čase 1:54,98, kterým o 73 setin zaostala za svým národním rekordem z loňského závodu v Paříži. V Dauhá se osmadvacetiletá Jihoafričanka představila dva dny poté, co sportovní arbitráž CAS zamítla její odvolání proti novému pravidlu mezinárodní federace IAAF, které se týká atletek s přirozeně vyšší hladinou mužských hormonů. „Jsem nadšená, že jsem tady v Dauhá zvítězila,“ řekla po závodě. Na světový rekord Jarmily Kratochvílové 1:53,28 z roku 1983 opět útočila marně.

Semenyaová neodkryla, jak bude v atletické kariéře pokračovat. „Vím, že život někdy může být obtížný, ale jsem věřící a věřím, že vždycky je cesta, jak věci vyřešit. Když přede mě postavíte zeď, přeskočím ji. Budu dál trénovat a běhat. Pro mě není nic nemožné,“ uvedla.

Český rekordman Staněk měl platné jen první dva pokusy. Delší byl ten druhý, kterým poslal kouli do vzdálenosti 20,61 metru. O vítězství se v nabité soutěži bojovalo za 22 metry. Výkonem 22,13 zvítězil olympijský šampion Ryan Crouser z USA, o sedm centimetrů horší byl úřadující mistr světa Tom Walsh z Nového Zélandu.

V diskařském kruhu zazářil Švéd Daniel Stahl, který jako první v historii Diamantové ligy překonal sedmdesátimetrovou hranici. Podařilo se mu to dokonce třikrát a rekord seriálu posunul na 70,56. Naposledy přes 70 metrů hodil on sám v červnu 2017, kdy si doma v Sollentuně vytvořil osobní rekord 71,29. I jeho nejkratší dnešní pokus 69,50 byl o tři centimetry delší než třináct let starý rekord mítinku Litevce Virgilia Alekny.

Nejmladší vítězkou závodu Diamantové ligy se stala sedmnáctiletá ukrajinská výškařka Jaroslava Mahučichová. Vylepšila si venkovní osobní rekord na 196 centimetrů, čímž vyrovnala nejlepší světový výkon své věkové kategorie. „Byla jsem strašně překvapená, že jsem vyhrála. Doufám, že teď dostanu víc pozvánek na další Diamantové ligy,“ svěřila se překvapivá vítězka, kterou 30. května čeká diamantový mítink ve Stockholmu.

Čtvrtku překážek suverénně vyhrála olympijská vítězka Dalilah Muhammadová z USA, která časem 53,61 po dvaceti letech vylepšila rekord mítinku. Česká rekordmanka Zuzana Hejnová plánuje první start na překážkách za měsíc na Odložilově memoriálu v Praze.

Dvoustovkou pod dvacet sekund zahájil sezonu úřadující mistr světa Ramil Gulijev z Turecka, který zvítězil za 19,99. V dálce na loňský triumf ve finále Diamantové ligy navázala olympijská vítězka ve trojskoku Catherine Ibargüenová z Kolumbie, která vyhrála díky 676 centimetrům z páté série.