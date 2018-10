Povinná hormonální léčba pro atletky s vyšší hladinou testosteronu se odkládá, závodit tak může i Semenyaová

Atletky s vyšší hladinou testosteronu nebudou moci závodit na tratích od 400 metrů po míli, pokud nebudou brát léky na snížení tohoto hormonu v těle. Tohle pravidlo mělo začít platit 1. listopadu. Problém se týká třeba jihoafrické hvězdy Caster Semenyaové, která si na nové nařízení stěžovala u sportovní arbitráže. Mezinárodní atletická federace tak platnost kontroverzního pravidla odložila. Praha 15:51 17. října 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Caster Semenyaová | Foto: Arnd Wiegmann | Zdroj: Reuters

„Myslím, že je to nešťastné, protože její organismus je zkrátka jiný než organismus jiných žen, které se věnují atletice nebo jinému sportu. Pro běžné ženy je to pak nerovný souboj,“ hodnotí pro Radiožurnál postoj Mezinárodní atletické federace člen českého Antidopingového výboru Michal Polák.

Nově by pravidlo mělo začít platit na konci března příštího roku, pokud ho do té doby schválí Mezinárodní sportovní arbitráž CAS.

„Když se neudělá jasná hranice, tak to naruší celý sport. V některých jeho druzích, kde síla a rychlost rozhoduje, budou zkrátka dominovat tyto ženy. Bude to celosvětový problém ve všech sportech,“ domnívá se Polák.

Podle něj je pravidlo o závodění atletek s vyšším množstvím testosteronu nevyhnutelné. Nejznámější kauzou je v tomto ohledu případ jihoafrické běžkyně Caster Semenyaové, která si na nové regule u arbitráže stěžovala.

Dvojnásobná olympijská vítězka podstoupila hormonální léčbu už před sedmi lety a mělo to negativní vliv na její výkonnost. Po loňském světovém šampionátu v Londýně tak další léčbu odmítla.

„Nemám čas na nesmysly. Už žádná léčba. Podívejte se, jsem atletka a soustředím se jen na to, abych byla zdravá a konkurenceschopná,“ tvrdila tehdy Semenyaová.

Stejná pravidla pro všechny sporty

IAAF se v případu jihoafrické atletky dostala pod tlak nejen veřejnosti a sponzorů sedmadvacetileté atletky. Předsedovi federace Sebastianu Coeovi dokonce přišel kritický dopis od expertů Organizace spojených národů.

Podle Poláka je chybou, že se atletická federace soustředí výhradně na kauzu jihoafrické hvězdy. Sportovkyň s vyšší hladinou mužských hormonů je totiž mnohem více a nejde jen o problém v atletice.

„Tato záležitost by se měla řešit komplexně, nejenom v atletice. Týká se to vzpírání, juda. Mohou to vyřešit různé sportovní federace, ale zatím se tím nezabývaly,“ dodává člen českého antidopingového výboru.