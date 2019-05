Semenyaová nepoběží ve Stockholmu, stále nesouhlasí s pravidlem o hormonální léčbě

Mítinku ve švédské metropoli se 30. května nezúčastní ani Francine Niyonsabaová z Burundi a Keňanka Margaret Wambuiová, na které rovněž dopadá nové pravidlo IAAF, nařizující atletkám s odlišným pohlavním vývojem léčbu, pokud chtějí závodit na tratích od 400 metrů po míli.

,Vždycky je cesta, jak věci vyřešit,‘ řekla Semenyaová po posledním závodě před zavedením nového pravidla Číst článek

Semenyaová dva dny po zamítnutí svého odvolání sportovní arbitráží CAS vyhrála úvodní mítink Diamantové ligy v Dauhá v rychlém čase 1:54,98. Šlo minimálně prozatím o poslední závod na 800 metrů, který mohla běžet bez léčby.

S novým pravidlem IAAF se však nechce smířit, jihoafrická vláda plánuje v této kauze odvolání ke švýcarskému civilnímu soudu.

Ve Stockholmu ale jihoafrická hvězda ani další dvě atletky se stejnou diagnózou, které ji na OH v Riu doprovodily na stupně vítězů, závodit nebudou. Naznačuje to, že hormonální léčbu nepodstupují.

„Atlet je zodpovědný za to, aby se neúčastnil mítinků, kde nemá právo startovat. Pokud by závodily v disciplíně, pro kterou nejsou způsobilé, pak by jejich výsledky mohly být anulovány a mohly by přijít o medaile, body nebo finanční odměny,“ řekl agentuře AFP ředitel mítinku Jan Kowalski.