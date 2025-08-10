Česká juniorská štafeta čtvrtkařů na mistrovství světa získala zlato. Mladí atleti vezou z Tampere 9 medailí
Čtvrtkaři Ondřej Loupal, Lukáš Mareš, Tomáš Horák a Michal Rada vyhráli na juniorském mistrovství Evropy štafetu a získali pro českou výpravu v Tampere třetí zlato. Sbírku doplnili o bronz tyčkařka Apolena Švábíková a na trati 110 metrů překážek Matyáš Zach. Mladí atleti získali ve Finsku rekordních devět medailí, bilance tří zlatých a šesti bronzových je druhá nejlepší po předloňském šampionátu v Jeruzalémě (3-1-4).
Dvě zlaté v Tampere získal finišman štafety Rada, který triumfoval i v závodě na 400 metrů překážek. Dvojnásobným medailistou je i držitel bronzu z hladké čtvrtky Loupal. Šampionem se v minulých dnech stal také dálkař Petr Meindlschmid, třetí skončili běžci Marek Váňa na 400 metrů překážek, Terezie Táborská na 200 metrů a Ema Berková na 3000 metrů překážek.
Kvarteto čtvrtkařů zvítězilo v poslední disciplíně šampionátu v juniorském národním rekordu 3:05,79 suverénně před Španěly a Italy. Český tým běžel finále v úplně odlišném složení než sobotní rozběh, v němž se o postup zasloužili Martin Koreček, Václav Apltauer, Jakub Marek a Šimon Ceplý. I jim tedy náleží zlatá medaile.
Švábíková si výkonem 435 vylepšila o devět centimetrů osobní rekord. Uspěla na stejném stadionu, na kterém se její starší sestra Amálie stala před sedmi lety juniorskou mistryní světa. Devatenáctiletá svěřenkyně Pavla Berana z USK Praha ve finále ztroskotala až na 440 centimetrech. Před ní se umístily jen Nizozemky Elise de Jongová (450) a Marijn Kieftová (440).
„Ráno jsem se necítila moc dobře a bála jsem se, že mě to ovlivní. Asi mě trochu nakoply i emoce z výkonu, co tu před sedmi lety předvedla sestra, a chtěla jsem to taky dokázat. Můžeme být rády, že se nám to povedlo na stejném stadionu a budeme na to navždy vzpomínat,“ řekla Švábíková ve videu na webu atletického svazu.
„S prvními dvěma skoky jsem moc spokojená nebyla. Ale těch 435 byl neskutečný skok. Jak říkala moje sestra - můj životní,“ uvedla sestra držitelky českého rekordu 480 cm.
Bronz Zacha
Překážkář Zach v Tampere startoval jako lídr letošních evropských juniorských tabulek, do boje o medaile postoupil za semifinále třetím nejlepším časem, přesto na něj zbyla jen krajní, osmá dráha. Osmnáctiletý talent měl nejlepší start a dlouho opticky vedl, ale v závěru se před něj dostali vítězný Ital Matteo Togni (13,27) a Bulhar Hristian Kasabov (13,31). Zacha od stříbra i osobního rekordu dělily dvě setiny.
Už druhý český juniorský rekord překonala v Tampere Jana Johanová, která doběhla šestá na trati 3000 metrů v časem 9:14,90 minuty. O sekundu a 67 setin vylepšila dosavadní maximum Ivy Jurkové z roku 1984.
Česká běžkyně se po startu odvážně vydala osamoceně za britskou favoritkou Innes FitzGeraldovou, ale druhé místo nakonec neudržela. Oproti čtvrté příčce na pětce si mírně pohoršila.
FitzGeraldová získala double. Trojku vyhrála za 8:46,39 a překonala o více než čtyři sekundy rekord šampionátu, který od roku 1993 držela někdejší rumunská hvězda Gabriela Szabóová.