Tyčkařka Švabíková postoupila do finále mistrovství světa, Jíchová poběží semifinále čtyřstovky

Tyčkařka Amálie Švábíková postoupila na atletickém mistrovství světa v Budapešti do finále díky splněnému kvalifikačnímu limitu 465 cm, který je o centimetr lepší než její dosavadní osobní rekord pod širým nebem z letošní Zlaté tretry. Nikoleta Jíchová si zajistila účast v semifinále závodu na 400 metrů překážek. V posledním rozběhu se výborným závěrem posunula na čtvrté místo, znamenající přímý postup v čase 55,10 sekundy. Budapešť 22:08 21. srpna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Amálie Švabíková | Foto: Iva Roháčková

Švábíková základní výšku 435 cm i laťku o 15 centimetrů výš zdolala na první pokus. Na 460 cm napoprvé jen proběhla pod laťkou, ale druhý pokus už byl úspěšný, stejně jako druhý skok o pět centimetrů výš. Na halovém mistrovství Evropy v březnu v Istanbulu při zisku bronzu překonala 472 cm.

Česká smíšená štafeta si na mistrovství světa doběhla pro bronz, Američané zvítězili ve světovém rekordu Číst článek

V kvalifikaci bylo 37 tyčkařek, takže se soutěž protáhla na více než dvě hodiny a mezi jednotlivými skoky byly dlouhé pauzy.

Ve finále bude chybět řecká olympijská vítězka a mistryně světa z roku 2017 Katerina Stefanídiová, která kvůli zranění kotníku nezdolala svoji základní výšku.

Čtvrtkařky Lada Vondrová a Tereza Petržilková v semifinále nezopakovaly výkony z rozběhů a finále pro ně bylo daleko.

Vondrová, jež v rozběhu poprvé pokořila hranici 51 sekund, dosáhla času 51,50 a ve svém semifinálovém běhu skončila sedmá, Petržilková byla s výkonem 51,94 osmá. Členky bronzové smíšené štafety absolvovaly třetí čtvrtku během tří dnů a viditelně jim došly síly.

Jíchová rychleji dosud běžela jen jednou v životě. „Zas tak technicky povedený ten běh nebyl, byla to stejná konina jako (na domácím šampionátu) v Táboře, kdy jsem ten rytmus neměla ideální. Bylo fajn, že rychlostně to bylo docela dobré. Je to přece jen druhý čas kariéry, takže je to fajn. A pro mě je důležitý postup,“ řekla novinářům.

Do Budapešti přiletěla s cílem splnit olympijský limit, k němuž jí při mistrovství republiky v Táboře a čase 54,88 scházely tři setiny. Šanci bude mít v úterý večer, kdy je na programu semifinále.