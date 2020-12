Určitě bych se nechal očkovat, ulehčí nám to život, říká oštěpař Vadlejch o možné vakcíně pro atlety

Mezi ohrožené skupiny nepatří, vakcína proti koronaviru by jim ale život hodně ulehčila. Současná situace totiž komplikuje práci i sportovcům, kteří přichází o závody a zápasy, nebo si jim kvůli karanténám často nevyplatí na akce vycestovat. Česká unie sportu proto už zažádala ministerstvo zdravotnictví, aby mezi prvními očkovanými mohli být i reprezentanti. Praha 16:15 9. prosince 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Oštěpař Jakub Vadlejch na mistrovství Evropy v atletice | Foto: Kai Pfaffenbach | Zdroj: Reuters

Odhadem šest tisíc reprezentantů a členů realizačních týmů bude potřebovat vakcínu proti covidu 19. Proč se sportovcům může hodit být mezi prvními proočkovanými prozradil Radiožurnálu šéf české olympijské výpravy Martin Doktor.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si, jak reaguje český oštěpař Jakub Vadlejch na možnost vakcinace proti covidu

„Dnešní telefonát z ministerstva nám sdělil, že se nám někdo ozve a můžeme projednat způsob vyčlenění potřebného počtu,“ říká generální sekretář České unie sportu Jan Boháč.

Kdy, to zatím neví, ale už tuší, pro kolik dospělých reprezentantů a členů realizačních týmů se ve spolupráci s Národní sportovní agenturou pokusí vakciny zajistit. Odhadem pro šest tisíc osob.

„Udělali jsme bleskový průzkum mezi svazy, kolik by bylo v případě potřeby vakcinace. Může se totiž stát, že to bude podmínka pro účast na mezinárodních akcích, protože se o tom zatím diskutuje a možná se tak i stane,“ dodal Boháč.

V předpokládané vysoké poptávce po vakcínách, by sportovní svazy mohly mít problém očkování pro reprezentanty získat, hned po lidech ve zdravotnictví a jiných ohrožených skupinách, by si tak došel s předstihem pro vakcínu i vicemistr světa v hodu oštěpem Jakub Vadlejch. Možné komplikace si nepřipouští.

„Pamatuju si, to bylo asi půlroku zpátky, že říkali, že kdyby to byla podmínka olympiády, jestli bych se nechal očkovat. Pro mě to nebylo rozmýšlení ani na vteřinu, určitě bych se nechal očkovat a myslím, že to pomůže směrem k cestování po světě. Ulehčí nám to trochu život,“ vysvětlil své rozhodnutí Vadlejch.

Snadnější cestování

A třeba přímo na odložených olympijských hrách v Tokiu. Podsoupit vakcinaci nemusí být podle šéfa české výpravy Martina Doktora povinností, ale bonusem, který pobyt a cestu do Japonska zpříjemní.

„Očkováná zatím nikdo neprohlásil, že by mělo být povinné, na druhou stranu si dokážu představit, že to může přinést výhody. Dají vám razítko do pasu a bude jednodušší cestování, může to být třeba tak, že nebude nutné tolik očkované lidi testovat.“ říká Martin Doktor.

Podrobnější informace by od Mezinárodního olympijského výboru mohly přijít v lednu, tedy v době, kdy v Česku už mohou být první lidé s očkováním proti covidu.