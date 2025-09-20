Chebetová získala na mistrovství světa vytrvalecký double. V akci byli v Tokiu i čeští desetibojaři
Beatrice Chebetová získala na mistrovství světa double na 10.000 a 5000 metrů. Keňská vytrvalkyně dnes v Tokiu vyhrála pětku za 14:54,36 a zopakovala úspěch z loňských olympijských her v Paříži. Překazila šanci na double vítězce patnáctistovky Faith Kipyegonové, která za ní doběhla na stříbrné pozici.
Světová rekordmanka Chebetová v taktickém závodě rozhodla o svém triumfu v cílové rovince, kde předstihla Kipyegonovou a porazila ji o 71 setin sekundy. Královna patnáctistovky Kipyegonová tak na rozdíl od světového šampionátu 2023 v Budapešti druhé zlato nezískala. Pro bronz si doběhla Italka Nadia Battoclettiová (14:55,42).
Královnou chodeckých disciplín byla znovu María Pérezová. Devětadvacetiletá Španělka stejně jako před dvěma lety v Budapešti po triumfu na 35 kilometrů zvítězila i v závodě na 20 kilometrů, tentokrát za 1:25:54 hodiny. To je druhý nejlepší čas její kariéry. Mužskou dvacítku vyhrál stříbrný olympijský medailista z Paříže Caio Bonfim (1:18:35) a získal pro Brazílii první globální titul v mužské chůzi.
Souboj koulařek
Nizozemka Jessica Schilderová je poprvé mistryní světa ve vrhu koulí. Dvojnásobná evropská šampionka vyhrála posledním pokusem dlouhým 20,29 metru. Ve finále dlouho vedla Novozélanďanka Maddison-Lee Wescheová, která si hned v úvodní sérii vyrovnala osobní rekord 20,06. Dlouho to byl jediný dvacetimetrový vrh v soutěži, než se v poslední sérii vzepjaly favoritky.
Nejdříve vítězka letošního finále Diamantové ligy Schilderová poskočila za 20,29 metru do čela, vzápětí se na stříbrnou pozici dostala dvojnásobná světová šampionka Američanka Chase Jacksonová, která za Nizozemkou zaostala o osm centimetrů. Wescheová už se nezlepšila a získala bronz.
Sedmiboj ovládla Anna Hallová z USA. Vedoucí žena letošních světových tabulek, která v Götzisu překonala sedmitisícovou hranici, nasbírala 6888 bodů a po bronzu a stříbru z předchozích šampionátů získala zlato. Stříbro ve dvoudenní soutěži získala Kate O'Connorová v irském rekordu 6714 bodů. O bronz se podělily obhájkyně titulu Britka Katarina Johnsonová-Thompsonová a Američanka Taliyah Brooksová, které měly shodně 6581 bodů.
Překvapení v oštěpu
Finále oštěpařek bez českých reprezentantek Andrey Železné a Petry Sičakové i domácí obhákyně titulu Haruky Kitagučiové mělo překvapivou vítězku. Zvítězila Juleisy Angulová z Ekvádoru, která ve druhém pokusu zlepšila národní rekord na 65,12 metru a ve 24 letech získala první velké zlato. Stříbro posledním pokusem dlouhým 64,64 metru vybojovala Anete Sietinaová z Lotyšska. Bronz si odveze Australanka Mackanezie Littleová (63,58).
Olympijský vítěz v běhu na 800 metrů Emmanuel Wanyonyi poprvé získal světové zlato. Vyhrál v rekordu šampionátu 1:41,86 minuty. Ve finiši uhájil vedoucí pozici před dotírajícím Džamelem Sedžatím z Alžírska (1:41,90). O dalších pět setin zpět doběhl na třetím místě obhájce titulu Marco Arop z Kanady.
Čeští desetibojaři
Po prvním dnu desetiboje je Vilém Stráský se ziskem 4129 bodů jedenáctý. Ondřej Kopecký má o 26 bodů méně a patří mu čtrnáctá pozice. Vede Američan Kyle Garland, jenž má po stovce, dálce, kouli, výšce a čtvrtce 4707 bodů. Díky tomu si vypracoval náskok 164 bodů před Norem Sanderem Skotheimem.
Do desetiboje kvůli zranění nenastoupil olympijský vítěz z Tokia Kanaďan Damian Warner. V průběhu soutěže už odstoupilo pět vícebojařů včetně obhájce titulu Pierce Lepage z Kanady nebo Švýcara Simona Ehammera.