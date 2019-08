Letěl přes půl světa, aby jednou proběhl sektorem. Trojskokan Taylor vyjádřil nesouhlas s regulemi

V Londýně mu před dvěma lety aplaudoval zaplněný olympijský stadion, když se třemi skoky dostal na 17 metrů a 68 centimetrů a potřetí v kariéře vybojoval světový titul. To mu z pohledu Mezinárodní atletické federace zajistilo účast na následujícím mistrovství, ale americký svaz vyžaduje navíc i účast na domácím šampionátu. A tak Taylor vyrazil z Vídně, kde žije přes léto, do Des Moines v americkém státě Iowa.

„Nesnáším, když přijedu na soutěž a nemůžu na ní závodit. Na druhou stranu, pravidla jsou pravidla, a tak dělám všechno proto, abych dosáhl svého cíle,“ řekl americký atlet.

Taylor přesněji řečeno závodit mohl, ale nechtěl. To aby dal najevo, že se svazovými pravidly nesouhlasí. A tak jen jednou proběhl s přešlapem trojskokanský sektor, což mu k potvrzení nominace na světový šampionát v Kataru stačilo.

Na závodech v Evropě ale už předtím dokázal, že je ve skvělé formě, když ovládl Diamantovou ligu v Monaku výkonem 17 metrů a 82 metrů. A právě z prestižního seriálu možná v příštím roce trojskok vypadne.

„Ano, samozřejmě o tom vím a mám to někde v podvědomí. Naše disciplína bojuje o přežití, a to paradoxně v době, kdy je podle mě v trojskoku největší konkurence, jaká kdy byla. Je to teď na nás, musíme lidem ukázat perfektní souboje. Kdyby padl světový rekord, věřím, že by trojskok v seriálu zůstal,“ pomýšlí Taylor na 24 let starý světový rekord Jonathana Edwardse 18 metrů a 29 centimetrů, který je pro něj velkou motivací.