Chtěl jsem tady předvést něco speciálního, rozplýval se Duplantis po překonání dalšího světového rekordu
Švédský tyčkař Armand Duplantis potvrdil, že patří mezi největší hvězdy současného sportu. Na atletickém mistrovství světa v Tokiu vybojoval další zlatou medaili a ve finále navíc přidal výkonem 630 centimetrů už svůj čtrnáctý světový rekord.
Už je to víc než pět let, co švédský atlet Armand Duplantis poprvé překonal světový rekord ve skoku o tyči. Od té doby postupně po centimetrech maximum dál zvyšuje a další velká hranice teď padla na mistrovství světa v Tokiu.
Poslechněte si, co říkal Armand Duplantis po překonání dalšího světového rekordu
„Chtěl jsem tady předvést něco speciálního, protože publikum mi dodávalo obrovskou energii. V takovou chvíli si prostě chce člověk užít radost ze světového rekordu, zvlášť když si uvědomí, že když tady závodil naposledy, tak byl tenhle krásný stadion úplně prázdný,“ uvedl ke svému výkonu tyčkařský fenomén.
„Upřímně to bylo trochu strašidelné a žádná zábava to nebyla, ale teď je to úplně jiné a možná proto si to tolik užívám a jsem prostě moc šťastný,“ srovnal oba závody.
Švédský atlet po finálové soutěži zářil štěstím a připomněl i okamžik kdy tady na tokijském stadionu závodil naposledy. Bylo to v roce 2021, když výkonem 620 cm vybojoval svoji první zlatou olympijskou medaili, ale kvůli covidovým opatřením nemohli do ochozů diváci, a tak nevzpomíná na tuto akci moc rád.
Tentokrát ho na tribunách sledovalo přes 60 tisíc fanoušků a všichni čekali jeho pokusy na rekordní výšce.
Mondo Duplantis 🇸🇪 clears a World Record of 6.30m in the men's Pole Vault in Tokyo!!🥇🥇— Track & Field Gazette (@TrackGazette) September 15, 2025
World Record No. 14 for him!!🔥🔥pic.twitter.com/9n32pVkMPO
„Ano, je mi jasné, že když jdu závodit, tak ode mě lidi očekávají, že budu vždycky útočit na světový rekord. Už je to ale o maličkostech, musíte být absolutně fit, udělat všechno perfektně, aby se ta hranice dala ještě posunout. To už je pak práce s detaily,“ dodal Duplantis.
Aktuálně tak Duplantis v Japonsku zakulatil světové maximum ve skoku o tyči a vyhrál už svůj třetí titul mistra světa v řadě.
This is what 6.30m looks like btw, outrageous.— The Olympic Games (@Olympics) September 15, 2025
A 14th World Record for Mondo Duplantis.#WorldAthleticsChamps pic.twitter.com/09zT9zXvov