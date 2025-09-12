Chtít jednu medaili není ústup ze slávy. V současnosti nemáme ve výpravě favority, říká šéftrenér atletů
Českou atletickou výpravu čeká od soboty mistrovství světa v Tokiu. Šéftrenér atletické reprezentace Pavel Sluka v rozhovoru pro Radiožurnál Sport popsal, jaké jsou sportovní ambice směrem k šampionátu. Rozpovídal se také o Jakubu Vadlejchovi nebo teplotách, které v Japonsku lámou rekordy.
Na mistrovství světa bude s českou vlaječkou na dresu závodit 25 atletek a atletů. Pokud bychom počítali i trenéry, zdravotníky a vedení, česká výprava čítá 46 členů. Jaké jsou napříč reprezentací cíle?
Na prvním místě jsou samozřejmě sportovní cíle. Na druhé koleji pak to, abychom tu vše zvládli organizačně, co se týká vedení výpravy a celého realizačního týmu.
A jaké jsou tedy sportovní cíle?
Ty samozřejmě máme realistické vzhledem k tomu, že to je největší akce celého roku. Konkurence je obrovská, všichni se na to chystali. Když jsme na rozcvičovacích stadionech, vidíme špičky z celého světa, takže vůbec nebude jednoduché se prosadit.
A jsme realisti, pokud se naši atleti dostanou do finále, bude to velký úspěch. A pokud bude mít ve finále někdo trochu víc štěstí, těšíme se i na nějakou jednu medaili.
Takže jedna medaile je konkrétní cíl? Na minulém šampionátu v Budapešti získala česká výprava dva bronzy. Chcete ještě víc ustupovat ze slávy?
Není to ústup ze slávy, celkově jdeme nahoru. Ale k tomu, aby se na mistrovství světa získala medaile, je potřeba hodně štěstí. A v současné době nemáme ve výpravě úplné favority, kteří by si řekli, že toto je mistrovství, kde získají medaili. Ale samozřejmě se o to budeme pokoušet.
Kdybychom měli říct jedno jméno, které si z Japonska medaili přiveze, kdo by to byl? A proč právě Jakub Vadlejch?
(Smích) Kuba je naším lídrem a stálicí ve výpravě. Na druhou stranu všichni víme, že neměl úplně jednoduchou sezonu, bojoval se zraněním, chybí mu „vyzávoděnost“. Na druhou stranu je zkušený a věřím, že do Tokia přijel s tou nejlepší formou a prokáže, že je lídrem týmu.
Teplotní rekordy
Teploty aktuálně v Tokiu převyšují třicet stupňů Celsia a atakují v tomto období rekordy. I proto maratony i závody v chůzi začnou kvůli vedru o půl hodiny dříve oproti původnímu programu, tedy v 7.30 tamního času. Jak moc počasí komplikuje závodníkům přípravu na šampionát?
Že tady bude teplo, na to jsme byli připraveni. Máme tu chladicí vesty a další věci, které sportovcům pomohou jak při tréninku, tak poté při závodě. Všichni vědí, jaká je předpověď počasí, nicméně včera tu hodně pršelo a dnes je tu vysoká vlhkost. Takže uvidíme, jak to nakonec bude.
Legendární sprinter Usain Bolt se neobává, že by jeho světový rekord v běhu na 100 metrů byl v dohledné době v ohrožení. Jamajčan přepsal sprinterskou historii na mistrovství světa v 2009 v Berlíně, tehdy zaběhl stovku za 9,58 sekundy. Myslíte, že je jeho rekord v ohrožení?
Možné je všechno, stovka je královská disciplína atletiky a pozornost se na ni bude upínat velká. A v posledních letech se posunula technologie jak povrchu, tak třeba treter, a když jsme byli na oficiálním tréninku, osahával jsem si dráhu, a říkal si, že to určitě bude rychlé.