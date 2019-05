Zlatá medaile po čtyřech letech? Jediná přemožitelka Anežky Drahotové z mistrovství Evropy dopovala

Česká chodkyně Anežka Drahotová by se měla zpětně stát mistryní Evropy do 23 let z roku 2015. Na zlatou medaili by měla mít nárok po odhalení dopingu vítězky z roku 2015 Marie Ponomarjovové.

