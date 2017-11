'Co hodíš, to přehodíš'. Vadlejch se Špotákovou vyměnili oštěpy za mikrofony a společně zpívali

Mistryně světa z Londýna Barbora Špotáková vyhrála podeváté domácí anketu Atlet roku. Obvykle ji můžeme vidět s oštěpem na stadionu, ale při vyhlášení nastoupila na pódium s mikrofonem, stejně jako druhý v pořadí Jakub Vadlejch. A aktuálně nejlepší dva domácí atleti si na závěr slavnostního večera společně zazpívali. Praha 10:58 12. listopadu 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Oba medailisté z letošního světového šampionátu v Londýně se představili v nových rolích a vystřihli si duet s oštěpařskou tematikou na melodii písně „Čo bolí to prebolí“. Vítězka ankety Barbora Špotáková zpívá hodně, ale jejím publikem je často jen syn Janeček.

„Jo pořád, ale to je jako rozdíl. Trošku se i omlouvám těm, kteří krásně zpívají a celý život sní o tom, že jednou budou zpívat v televizi. No a já moc zpívat neumím a tu příležitost mít budu. Doufám, že to bude nějaký poslouchatelný,“ povídala pro Radiožurnál dvojnásobná olympijská šampionka těsně před slavnostním večerem a velkou pěveckou premiérou.

Podle ohlasu dalších atletů - reprezentantů to poslouchatelné bylo, stejně jako u stříbrného oštěpaře z mistrovství světa Jakuba Vadlejcha „Zpívám hlavně hrozně rád. Zpívám celý život, když je příležitost. Mamka by byla určitě ráda, kdybych se věnoval zpěvu, když jsem byl mladší. Nějaký školní zkušenosti byly, že jsme zpívali takhle ve více lidech, ale že by to bylo profesionální to určitě ne."

V atletické partě ale patří dvojnásobný vítěz celkového pořadí Diamantové ligy k největším zpěvákům. „Když Michal Balner nebo Lukáš Posekaný vezmou kytaru, tak jsem jeden z prvních, co si jde k nim sednout a béká,“ směje se Jakub Vadlejch, který skončil v 55. ročníku ankety Atlet roku druhý a závěr si zazpíval s vítěznou Barborou Špotákovou.