Jíchová doběhla na čtyřstovce na Czech Indoor Gala druhá. Friš překonal národní rekord na míli

Překážkářka Nikoleta Jíchová byla na Czech Indoor Gala druhá v závodu na 400 metrů. Vylepšila si osobní rekord ve své doplňkové disciplíně o 71 setin na 52,07 a splnila limit na halové mistrovství Evropy. Porazila všechny české specialistky. Nestačila jen na Nizozemku Lieke Klaverovou (50,92). Český halový rekord na jednu míli zaběhl v Ostravě Jan Friš. Časem 3:56,29 vylepšil o 1,33 sekundy čas Filipa Sasínka z roku 2023. Ostrava 20:30 4. února 2025

Jíchová, která nedávno odešla od svého dlouholetého trenéra Jindřicha Šimánka, vyhrála první ze dvou běhů na 400 metrů, jejichž výsledky se sčítaly. Čtvrtá žena loňského ME na 400 metrů překážek po zranění favorizované Polky Natalie Bukowiecké v přímém souboji jasně předčila Terezu Petržilkovou.

Ve druhém běhu byla za Klaverovou druhá Lada Vondrová, ale její čas 52,10 byl o tři setiny pomalejší než výkon Jíchové z prvního běhu. Limit pro individuální start na HME, který bylo možné splnit i venkovními výkony, mají aktuálně tři české čtvrtkařky. Jíchová se přidala k Vondrové a Lurdes Glorii Manuel.

Druhou příčku obsadil na mítinku zlaté kategorie World Indoor Tour z českých atletů ještě Tomáš Němejc na dvoustovce. Výkonem 20,93 sekundy nestačil jen na Švéda Erika Erlandssona (20,43).

Friš v národním rekordu

Mílař Friš doběhl šestý a mohl se radovat z přepsání národních historických tabulek. Z jejich čela sesadil Sasínka, jenž předloni zaběhl rekord rovněž na tomto mítinku. „Jsem překvapený, že to tam spadlo pro mě. Moc mile překvapený. Jsem za to fakt moc rád,“ řekl České televizi.

Třetí místa obsadili tyčkařka Amálie Švábíková, čtvrtkař Matěj Krsek a sprinterka Karolína Maňasová. Tvář mítinku Švábíková napodruhé překonala 450 centimetrů, ale na 458 už ztroskotala.

Kvůli horším pokusům skončila těsně za bronzovou olympijskou medailistkou Alyshou Newmanovou z Kanady, která 450 skočila napoprvé. Roli královny ostravského mítinku potvrdila pátým vítězstvím Slovinka Tina Šutejová, která se dostala až na 470 centimetrů.

Čtvrtkař Krsek doběhl ve druhém běhu druhý v osobním rekordu 45,85 sekundy. V přímém souboji ho porazil Maďar Attila Molnár (45,08) a dostal se před něj ještě vítěz prvního běhu Maksymilian Szwed z Polska (45,81).

Maňasová se ve finále šedesátky výkonem 7,19 sekundy přiblížila na čtyři setiny svému českému rekordu. Porazily ji jen Lucemburčanka Patrizia van der Wekenová (7,08) a Polka Ewa Swobodová (7,09).

Do finále mužské šedesátky se žádný český sprinter nedostal. Zvítězil Američan Ronnie Baker časem 6,50 sekundy. V rámci běhů na nejkratší mistrovské halové distanci se měřily i mezičasy na 50 metrů. Pořadatelé chtěli evropský rekord, dosud žádný oficiální nebyl. Získal ho Brit Romell Glave výkonem 5,69 sekundy, který proběhl třetí touto metou i cílem.

Staněk pod stupni vítězů

Čtvrté místo obsadil v koulařské soutěži český rekordman Tomáš Staněk, který zaznamenal výkon 20,91 metru. To bylo sice o 42 centimetrů více než při jeho vstupu do halové sezony v Jablonci, ale na pódium to nestačilo.

Tři koulaři v úterý v Ostravě překonali hranici 21 metrů. Zvítězil Ital Zane Weir, jenž se výkonem 21,39 metru dostal do čela letošních světových tabulek. Naopak mistr Evropy Leonardo Fabbri z Itálie roli favorita nenaplnil. Skončil pátý za 20,65 metru.

V běhu na 800 metrů, který vyhrál Belgičan Eliott Crestan, nejlepší český reprezentant Jakub Dudycha na šestém místě si zlepšil osobní rekord na 1:46,25. O 15 setin tím překonal ostrý limit pro halové mistrovství Evropy v Apeldoornu a přiblížil se na 16 setin českému rekordu Jakuba Holuši na dvousetmetrové dráze, na který chce v této halové sezoně zaútočit.

Czech Indoor Gala, halový atletický mítink zlaté kategorie World Indoor Tour v Ostravě: Muži: 50 m: 1. Baker (USA) 5,63, 2. Mena (Kuba) 5,67, 3. Glave (Brit.) 5,69 - evropský rekord. 60 m: 1. Baker 6,50, 2. Mena 6,55, 3. Glave 6,56. 200 m: 1. Erlandsson (Švéd.) 20,43, 2. Němejc (ČR) 20,93, 3. Ganter (Něm.) 21,03, ...5. Macík 21,19, 8. Kováč (všichni ČR) 21,43. 400 m: 1. Molnár (Maď.) 45,08, 2. Szwed (Pol.) 45,81, 3. Krsek 45,85, ...9. Desenský 46,89, 10. Ščibráni 47,13, 11. Mareš 47,48, 12. Šorm (všichni ČR) 47,60. 800 m: 1. Crestan (Belg.) 1:44,69, 2. Tecuceanu (It.) 1:45,35, 3. Múla (Alž.) 1:45,50, ...6. Dudycha 1:46,25, 8. Kotyza 1:46,64, 9. Šnejdr (všichni ČR) 1:50,37. Míle: 1. Nader (Portug.) 3:54,17, 2. Giles (Brit.) 3:54,62, 3. Pihlström (Švéd.) 3:54,78, ...6. Friš 3:56,29 - český rekord, 8. Toul 4:00,13, 9. Davidík 4:02,47, 10. Boketta (všichni ČR) 4:03,79. Dálka: 1. Furlani (It.) 823, 2. Sarabojukov (Bulh.) 812, 3. Montler (Švéd.) 795, ...5. Juška 788, 6. Meindlschmid (oba ČR) 779. Koule: 1. Weir (It.) 21,39, 2. Toader (Rum.) 21,21, 3. Steen (USA) 21,09, 4. Staněk 20,91, ...7. Procházka (oba ČR) 18,77. Ženy: 50 m: 1. Swobodová (Pol.), 2. Van der Wekenová (Luc.) obě 6,12, 3. Maňasová (ČR) 6,20. 60 m: 1. Van der Wekenová 7,08, 2. Swobodová 7,09, 3. Maňasová 7,19. 400 m: 1. Klaverová (Niz.) 50,92, 2. Jíchová 52,07, 3. Vondrová 52,10, ...5. Petržilková 52,51, 6. Manuel (všechny ČR) 52,61. 800 m: 1. Gajanová (SR) 2:02,16, 2. Määttänenová (Fin.) 2:02,40, 3. Pellaudová (Švýc.) 2:02,63, ...6. Ficenec (ČR) 2:03,99. 3000 m: 1. Hailuová (Et.) 8:24,17, 2. Afonsová (Portug.) 8:39,25, 3. Gitongaová (Keňa) 8:39,36, ...10. Mezuliáníková 9:06,35, 12. Johanová (obě ČR) 9:26,04. Tyč: 1. Šutejová (Slovin.) 470, 2. Newmanová (Kan.), 3. Švábíková obě 450, ...8. Pöschlová (obě ČR) 415.