Czech Indoor Gala přivítá elitní světové hvězdy. Petržilková chce zlomit kletbu atletů z plakátů

Atletický mítink Czech Indoor Gala nově od aktuální sezony patří mezi sedm elitních halových podniků. I proto organizátoři přilákali na akci olympijského šampiona, mistra světa i Evropy a řeckého dálkaře Miltiadise Tentogla. V Ostravě se poslední lednový den představí i česká atletická špička. Ostrava 18:10 9. ledna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Ve skoku do dálky v současnosti není nikdo lepší. Miltiadis Tentoglu totiž vyhrál poslední olympijské hry, mistrovství světa i Evropy. V obou případech má navíc i zlato z halových šampionátů. A v Ostravě chce útočit na rekord mítinku, o který ho před dvěma roky výkonem 821 centimetrů připravil Švéd Thobias Montler. Ve skoku do dálky se představí také Radek Juška. Český rekordman si uvědomuje, že ve hře budou důležité body do žebříčku.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si, jak se Radek Juška a Tereza Petržilková těší na prestižní atletický mítink Czech Indoor Gala

„Pokud člověk neskočí ostrý limit na vrcholnou akci, tak vyhledává nejlépe hodnocené mítinky, aby získal, co nejvíc bodů do rankingu. Mítink v Ostravě by nás mohl posunout k blížícímu se halovému mistrovství světa,“ vysvětluje český reprezentant Radek Juška.

Od tohoto roku Czech Indoor Gala nově patří do zlaté kategorie World Indoor Tour, kde je jen sedm halových mítinků na světě. „Je to pro nás ocenění i závazek. Primárně je to posílení prestiže české atletiky jak na domácí scéně, tak na té zahraniční. Zároveň je to příležitost pro české atlety se setkat s nejlepší světovou konkurencí,“ těší předsedu Českého atletického svazu Libora Varhaníka.

‚Holka z plakátu‘

Kromě skoku do dálky bude mít silné obsazení v Ostravě také ženský závod na 400 metrů. Členka bronzové smíšené štafety z mistrovství světa Tereza Petržilková je dokonce tváří mítinku. „U nás v Plzni plakátů moc není. V Ostravě jsou prý všude. Myslím si, že to budu vnímat až bezprostředně na místě. Je to pro mě čest a jsem ráda, že mě oslovili,“ říká česká sprinterka.

Petržilkovou čeká nejen souboj třeba s reprezentační kolegyní Ladou Vondrovou, ale i s jednou kletbou. „Většinou atleti, kteří figurovali na plakátech, tak měli do závodu smůlu. Chci to prolomit,“ dodává Petržilková.

Jestli se to Tereze Petržilkové na mítinku Czech Indoor Gala povede, bude jasné v úterý 30. ledna v atletické hale Ostravě.