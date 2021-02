Čtvrtkař Maslák je v Česku znovu nejrychlejší, v Ostravě vyhrál a vévodí evropským tabulkám

Čtvrtkař Pavel Maslák ovládl atletický mítink Czech Indoor Gala v Ostravě. Jeho čas 46,22 sekundy ho vynesl do čela letošních evropských tabulek. Ve srovnání s pátečním vstupem do sezony v Karlsruhe byl trojnásobný halový mistr světa i Evropy o 77 setin rychlejší. Ostrava 17:54 3. 2. 2021 (Aktualizováno: 18:19 3. 2. 2021) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pavel Maslák | Foto: ASC Dukla Ivana Roháčková

Maslák si vzal zpět pozici české jedničky. V Ostravě nedal soupeřům včetně největšího domácího konkurenta Víta Müllera šanci. K mantinelu seběhl jako první a vedoucí pozici udržel.

Čeští atleti mohou závodit v hale, dostali zelenou od ministerstva. Podmínkou jsou testy Číst článek

„Už jsem spokojený. Je to, na co mám natrénováno. Potvrdil jsem to a jsem rád za to. Forma se stupňuje, potřebuju ale ještě trochu přidat do rychlosti a na Evropě by to mělo vypadat ještě líp,“ řekl Radiožurnálu po doběhu Maslák.

Osobní rekordy si vylepšili oba čeští půlkaři. Tentokrát byl z nich lepší Filip Šnejdr, který doběhl druhý hned za Britem Jamiem Webbem v čase 1:46,63. Tím se posunul na čtvrté místo tuzemských historických tabulek před Lukáše Hodbodě, jenž skončil třetí rovněž v osobním rekordu 1:46,93.

Na Czech Indoor Gala, které se kvůli koronaviru koná bez diváků, se ještě představí čeští rekordmani v kouli a dálce Tomáš Staněk a Radek Juška.