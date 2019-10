Světový rekord i velký potenciál. V Dauhá zazářily americké překážkářky Muhammadová a McLaughlinová

Katarské mistrovství světa v atletice sice přináší rozpaky, ale co do výkonů, je to jeden z nejkvalitnějších šampionátů v historii. To potvrdilo finále běhu na 400 metrů překážek, ve kterém Američanka Dalilah Muhammadová vytvořila nový světový rekord časem 52,16 a těsně porazila krajanku Sydney McLaughlinovou. U výjimečného závodu byla i nakonec pátá Zuzana Hejnová. Od zpravodaje z místa Dauhá 11:29 5. října 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Dalilah Muhammadová s novým světovým rekordem | Zdroj: Reuters

Zhruba 20 tisíc fanoušků hnalo atletky do cíle – pořadatelé dokonce museli srolovat během programu osmého dne šampionátu některé plachty, které do té doby zakrývaly prázdné sedačky. Lidé přišli hlavně na domácí hvězdu – vítězného výškaře Baršima. Skvělé kulisy využily hlavně americké překážkářky.

„Je to šílené, jsem na sebe neskutečně hrdá. Nikdy jsem ani nesnila, že bych mohla vyhrát olympijské hry a zlatou medaili z mistrovství světa vybojovat ve světovém rekordu. Ale tušila jsem, že to bude rychlý závod,“ říkala po finálovém závodu na 400 metrů překážek Dalilah Muhammadová.

Vítězka těsně po doběhu nevěřícně koukala na výsledkovou tabuli, kde naskočil čas 52,16. O čtyři setiny sekundy vylepšený její vlastní světový rekord z červencového amerického šampionátu.

„Je legrační, že jsem nebyla ani tak nervózní. Bylo to zvláštní, ale zkrátka jsem se cítila připravená jako nikdy předtím. Věděla jsem, že jsem schopná běžet rychle, ale snad se ještě zlepším a ještě něco jsem si něco na zbytek kariéry schovala,“ dodala.

Dalilah Muhammadová (vlevo) se stříbrnou Sydney McLaughlin | Zdroj: Reuters

McLaughlinová má ještě větší potenciál

Muhammadovou mohli vidět už před dvanácti lety čeští diváci, když na dorosteneckém světovém šampionátu v Ostravě ovládla čtvrtku s překážkami, ale až letos se stala Američanka ve své zemi sportovní celebritou. A tak musí čím dál častěji odpovídat i na otázky týkající se její náboženského vyznání nebo politických názorů.

Podle rychlostních dispozic má ale ještě větší potenciál nakonec v Kataru o sedm setin stříbrná dvacetiletá Sydney McLaughlinová: „Běžela jsem v nejrychlejším závodě historie. Takže jsem šťastná za to, co jsem tady předvedla. Byla to povedená sezona a tahle porážka mě motivuje k tomu, abych byla v příštím roce ještě silnější.“

„McLaughlinová je mladinká holka, před třemi lety ještě překážky úplně technicky neuměla – chodila na ně jen přes jednu nohu. Teď už se to ale obě dvě naučily perfektně,“ doplnila k americkým hvězdám pro Radiožurnál trenérka nakonec páté Zuzany Hejnové Dana Jandová.

Dvě nejrychlejší atletky na trati 400 metrů překážek Muhammadová a McLaughlinová mají díky svým výjimečným rychlostním schopnostem potenciál časy z Kataru v budoucnu ještě vylepšit.