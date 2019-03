Dálkař Juška skončil na mistrovství Evropy sedmý, vyhrál Řek Tentóglu

Řek Miltiádis Tentóglu vyhrál na halovém mistrovství Evropy v Glasgow dálku letošním nejlepším světovým výkonem 838 cm. V hale se zlepšil o 15 centimetrů a navázal na loňské letní zlato z Berlína. Radek Juška obsadil ve finále sedmé místo výkonem 779 cm. Na medaili přitom bylo potřeba překonat osmimetrovou hranici. Glasgow 14:27 3. března 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Radek Juška skončil na halovém mistrovství Evropy na sedmém místě (archivní foto) | Zdroj: Reuters

Juška se dál trápil s odrazem, který mu v této sezoně vůbec nevychází. Věděl, že v osmičlenném finále má k dispozici šest skoků a že tedy může riskovat, ale ani to nepomohlo. Až posledním skokem dlouhým 779 cm alespoň opustil poslední finálové místo. Nepřiblížil se tak ke stříbru z pražského šampionátu v roce 2015.

Před závodem přitom věřil, že by mohl minimálně překonat své sezonní maximum 788 centimetrů z republikového šampionátu v Ostravě. „Nebylo to vůbec podle představ. Bylo to úplně něco jiného, než jsem čekal. Šli jsme od začátku do každého pokusu naplno, ať se děje, co se děje. Bohužel to nějak nevyšlo,“ litoval Juška.

Tentóglu přiletěl do Glasgow s nejlepším letošním výkonem ze všech účastníků, ale zlato si zajistil až pátým rekordním pokusem. Do té doby překvapivě vedl Švéd Thobias Nilsson Montler, který ve druhé sérii skočil osobní rekord 817 cm. Tak daleko se ještě nedostal ani venku. Za hranici osmi metrů dolétl ještě Srb Strahinja Jovančevič a 803 cm mu vyneslo bronz.

Trojskok a koule žen

Zlato v trojskoku vybojovala Španělka Ana Peleteirová, když si osobní rekord pod střechou zlepšila rázem o 22 centimetrů na 14,73 m. Po dvou loňských bronzech v Berlíně a Birminghamu se stala nejlepší Evropankou.

Peleteirová od začátku skákala hodně daleko, ale první dva pokusy přešlápla. Dál riskovala a začala se do odrazu trefovat. V třetí sérii předstihla loňskou mistryni Evropy Řekyni Paraskevi Papachrístuovou výkonem 14,56 a pak ještě 17 cm přidala.

V Evropě letos dolétla dál jen Jekatěrina Koněvová, která ale kvůli ruským dopingovým problémům do Glasgow nesměla. Trojskokanky na druhém až pátém místě se vešly do sedmi centimetrů.

Soutěž koulařek vyhrála Bulharka Radoslava Mavroděvová osobním rekordem 19,12 m z předposlední série, jímž o pouhý centimetr předstihla největší favoritku Němku Christinu Schwanitzovou. To byl vůbec nejmenší rozdíl v historii evropských halových šampionátů. K bronzu z Prahy a stříbru z Bělehradu přidala i kov nejcennější. Obhájkyně titulu Maďarka Anita Mártonová skončila třetí výkonem rovných 19 metrů.

Halové mistrovství Evropy v atletice v Glasgow - finále:



Muži:

Dálka: 1. Tentóglu (Řec.) 838, 2. Nilsson Montler (Švéd.) 817, 3. Jovančevič (Srb.) 803, ...7. Juška (ČR) 779.

Sedmiboj (po 6 disciplínách): 1. Ureňa (Šp.) 5391 (60 m: 6,96 - dálka: 739 - koule: 14,68 - výška: 207 - 60 m př. 7,78 - tyč: 500), 2. Duckworth (Brit.) 5385 (6,85 - 779 - 12,97- 213 - 8,16 - 500), 3. Škureňov (Rus.) 5330 (7,18 - 766 - 14,30 - 204 - 8,02 - 520), ...10. Sýkora (ČR) 4257 (7,08 - 736 - 15,09 - 192 - 8,02 - 0).

Ženy:

Trojskok: 1. Peleteirová (Šp.) 14,73, 2. Papachrístuová (Řec.) 14,50, 3. Saladuchová (Ukr.) 14,47.

Koule: 1. Mavroděvová (Bulh.) 19,12, 2. Schwanitzová (Něm.) 19,11, 3. Mártonová (Maď.) 19,00.