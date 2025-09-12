Dám tři rány naplno. Kdybych si něco hlídal, nemuselo by to na finále stačit, říká koulař Staněk
Zkušený koulař Tomáš Staněk patří mezi české finálové naděje na atletickém mistrovství světa v Tokiu. Letos toho ale moc neodzávodil kvůli natrženému prsnímu svalu a na šampionát vyrazil hlavně díky tomu, že je letos přibližně o měsíc později, než bývalo zvykem. V Japonsku je Staněk společně s dalšími členy reprezentace už týden a cítí, že mu aklimatizační pobyt prospěl.
„Je to čím dál tím lepší. Samozřejmě po dlouhém letu, který s mojí figurou není úplně komfortní, tělo reagovalo trošku jinak, než se dalo do kupy. Roli hrál také časový posun, ale teď už je to úplně v pohodě,“ říká Tomáš Staněk.
Světová atletika posunula od letošního roku globální vrchol až na září. A to kvůli tomu, aby byl nejdůležitější závod až na konci sezony. Druhým důvodem je, aby se atleti vyhnuli extrémním srpnovým teplotám.
Nicméně sportovce v Tokiu i tak na začátku pobytu trochu překvapily teploty kolem 35 stupňů v kombinaci s velkou vlhkostí.
Problémy s magnéziem
„Ze začátku to byla taková alchymie, protože naše magnézium tady moc nefunguje. Když se člověk natře naší klasickou kostkou, je okamžitě zpocený,“ přibližuje Staněk, že musí bojovat s potem, který v kombinaci s klasickým magnéziem vytvoří mazlavou hmotu, na které koule nemůže na krku držet.
Český rekordman ale přišel na jiné řešení. „Pak jsem to vymyslel tak, že jsem používal jejich magnézium. Mají prášek jako třeba horolezci. A tím uzavřu všechno v tom krku,“ vysvětluje Staněk.
A ještě náročnější to budou mít koulaři, pokud bude v sobotu pršet, což se dá v monzunovém období i trochu očekávat. Kvalifikace začne ve 3.55 ráno českého času. A Staněk věří, že by výkon k 21 metrům měl stačit na finále.
Nepovedená Budapešť
„Nemyslím si, že bude podmínka 21 metrů, to by bylo asi echt kvalitní, ale myslím, že 20,50 asi stačit nebude. Musím jít do všech třech pokusů naplno, protože kdybych si náhodou něco hlídal, nemuselo by to stačit, jako třeba v Budapešti,“ říká Staněk.
Na posledním světovém šampionátu v Maďarsku se totiž při povedeném prvním kvalifikačním pokusu neudržel v kruhu a další dva si tak technicky hlídal, až se do finále nedostal.
„Dost mě to po Budapešti hlodalo. Takže teď dám tři rány naplno. Je to mistrovství světa, jsem na hraně finále. Takže bych to rád otočil ve svůj prospěch,“ doplňuje Staněk, který se loni dostal do finále pařížské olympiády a nakonec tam skončil desátý.