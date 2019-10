Mistrem světa v desetiboji je jednadvacetiletý Němec Kaul. Obhájce zlata Mayer pro zranění vzdal

Koulař Staněk postoupil do finále mistrovství světa. Limit přehodil až posledním pokusem

V prvních pokusech byl opatrný po té, co rozcvičovacím hodem limit přehodil. „A u toho třetího jsem si říkal: ‚Tak vabank.‘ Zase jsem to netrefil na prsty, ale přelítlo to čáru.“