26 stupňů na dráze, 40 venku. Extrémně výkonná klimatizace v Kataru zvedá na stadionu vítr

„Na stadionu jsme byli v době, kdy zapnuli klimatizace. Problém bude vítr, protože průduchy opravdu masivně foukají chladný vzduch,“ mluví na Radiožurnálu o zkušenostech z inspekční cesty v Kataru ředitel Českého atletického svazu Tomáš Janků.

Sportovní arbitráž zamítla protest Caster Semenyaové, pravidlo o povinné hormonální léčbě může platit Číst článek

Jako bývalý reprezentační výškař ví, jak atletické výkony dokáže ovlivnit počasí, ale na stadionu Chalífa se aktuálně spíš řeší to, jak ochladit vzduch, aniž by klimatizace nezasahovala do soutěží.

„Ubezpečili nás, že v případě krátkých sprintů a hodů diskem a oštěpem budou klimatizaci regulovat, aby neovlivnila sportovní výkony. Jsem velmi zvědavý, jak to bude fungovat,“ říká.

Masivní otvory, které ochlazují vzduch na stadionu pro 48 tisíc diváků, jsou totiž velmi blízko atletickému oválu a organizátoři si proti budou muset hodně pohrát s načasováním jejich zapínání a vypínání.

Maraton o půlnoci

Na dráze má být maximálně 26 stupňů Celsia, a v hledišti ještě méně a oproti tomu může být před stadionem i přes mimořádně pozdní termín světového šampionátu na slunci i kolem 50 stupňů. I proto se třeba maraton poběží minutu před půlnocí.

„Přijedeme den předtím a běží se hned první den. Usoudili jsme, že nejlepší bude se nepřizpůsobit a soustředit se jen na to, že se běží až večer,“ prohlásila česká rekordmanka v maratonu Eva Vrabcová - Nývltová, která aktuálně bojuje se zdravotními problémy. Podle ní je lepší strávit v Kataru co nejkratší dobu, žádnou aklimatizaci na extrémní klima i výjimečný čas startu závodu podstupovat nebude.

Podstatně víckrát se pak budou muset převlékat třeba desetibojaři, které čekají velké změny teplot. „Budou muset mít s sebou teplejší oblečení, aby byli připravení na přechody v dlouhých klimatizovaných tunelech. Budou muset připraveni vzít si teplákovou bundu,“ doplňuje Tomáš Janků, že bude v Kataru pro sportovce těžší než obvykle vyhnout se nachlazení.

Poprvé si elitní světoví atleti vyzkouší klimatizovaný stadion Chalífa večer v rámci Diamantové ligy včetně českého koulaře Staňka i Jihoafrické běžkyně Semenyaové, která dnes naposledy může nastoupit do závodu na 800 metrů bez léků snižujících mužský hormon testosteron v jejím těle.

Katarský stadion Chalífa | Foto: Ibraheem Al Omari | Zdroj: Reuters