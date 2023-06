Vadlejch se v Diamantové lize opět dostal na stupně vítězů, hod 86,13 metrů mu zajistil třetí místo

Mítink atletické Diamantové ligy v Lausanne:

Muži:

1500 m: 1. J. Ingebrigtsen (Nor.) 3:28,72, 2. Girma (Et.) 3:29,51, 3. Kerr (Brit.) 3:29,64.

5000 m: 1. Aregawi (Et.) 12:40,45, 2. Cheptegei (Ug.) 12:41,61, 3. Gebrhiwet (Et.) 12:49,80.

110 m př. (-1,0 m/s): 1. Izumija (Jap.) 13,22, 2. Joseph (Švýc.) 13,23, 3. Kwaou-Mathey (Fr.) 13,37.

200 m (vítr -1,4 m/s): 1. Tebogo (Bot.) 20,01, 2. Richards (Trin.) 20,11, 3. Fahnbulleh (Lib.) 20,21.

Dálka: 1. Nairn (Bah.) 811, 2. Tentoglu (Řec.) 807, 3. Hašioka (Jap.) 798.

Koule: 1. Crouser (USA) 22,29, 2. Walsh (N. Zél.) 21,99, 3. Mihaljevič (Chorv.) 21,42, ...7. Staněk (ČR) 20,65.

Oštěp: 1. Čopra (Indie) 87,66, 2. Weber (Něm.) 87,03, 3. Vadlejch (ČR) 86,13.





Ženy:

100 m (-0,8 m/s): 1. Ta Louová (Pobř. Slon.) 10,88, 2. Neitaová (Brit.) 11,07, 3. Lückenkemperová (Něm.) 11,17.

800 m: 1. Moraaová (Keňa) 1:57,43, 2. Hodgkinsonová (Brit.) 1:58,37, 3. Gouleová (Jam.) 1:58,90.

100 m př (-1,4 m/s): 1. Camachová-Quinnová (Portor.) 12,40, 2. Amusanová (Nig.) 12,47, 3. Jonesová (USA) 12,51.

400 m př.: 1. Bolová (Niz.) 52,76, 2. Lehikoinenová (Fin.) 54,67, 3. Folorunsová (It.) 55,12

3000 m př.: 1. Chepkoechová (Keňa) 9:05,98, 2. Almayewová (Et.) 9:06,82, 3. Chemutaiová (Ug.) 9:11,91.

Tyč: 1. Moonová (USA) 482, 2. Murtová (Fin.) 477, 3. McCartneyová (Austr.) 471.

Oštěp: 1. Littleová (Austr.) 65,70, 2. Kitagučiová (Jap.) 63,34, 3. Muzeová (Lot.) 62,58.