'Do desátého kilometru jsem cítila, že téměř letím.' Brněnskou přehradu oběhla i 79letá závodnice

„Mám lepší pocit než vloni, protože mám o šest minut lepší čas. Do desátého kilometru se mi běželo dobře, rozběhla jsem se jak nějakým kouzelným proutkem, cítila jsem se, že téměř letím. Pak to spadlo a už jsem střídala chůzi s během až do cíle,“ vyprávěla v cíli Radiožurnálu Dana Ellingerová.

14kilometrový závod „Vokolo priglu“ se v Brně běžel už poosmé. Letos 79letá závodnice nechyběla ani jednou.

„Su z Brna a říkám si, že u toho musím být. Je tu nádherné okolí. Když je podzimek krásný, tak je to radost,“ vysvětluje běžkyně.

Přímo na trati potkává se závodníky, kteří jsou o desítky let mladší. To slouží jako motivace pro ni i pro „konkurenty.“ „Proto se snažím, abych jim utekla. Oni chtějí být lepší než já, to je samozřejmé,“ usmívá se.

Po každém ročníku říká, že příště už nepoběží. Přesto se vždy na startu běhu okolo Brněnské přehrady objeví znovu. Příště by už mohla běžet jako 80letá.

„Letos to řeknu a myslím to doopravdy,“ odmítá už dopředu účast Dana Ellingerová. „Neříkám, že bych nešla na nějaké kratší po novém roce, ale nevím, jak mi to zdraví dovolí,“ dodává.