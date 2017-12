Doping není jen problémem Ruska. 'Jsou země, které jsou na tom hůře,' říká Helcelet

V souvislosti s ruským dopingovým skandálem se teď mluví hlavně o zimních sportech kvůli blížícím se olympijským hrám v Jižní Koreji. Trochu v pozadí tak stojí atleti, kteří už dobře vědí jaké to je, závodit v neutrálních barvách. To se nezmění ani na nejbližším velkém šampionátu v Anglii. Praha 9:44 30. prosince 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Desetibojař Adam Sebastian Helcelet | Foto: Reuters

Halové mistrovství světa se v březnu vrátí po patnácti letech do Birminghamu, a protože v roce 2018 nebude žádný jiný globální atletický šampionát, dá se očekávat skvělá konkurence. Chybět ale opět bude ruská reprezentace kvůli trestu za státem řízený dopink. Výjimky, které dlouhodobě podléhají dopingovému testování mimo ruský systém, jako třeba výškařská mistryně světa Lasickeneová nebo dálkařka Klišinová, pak budou startovat znovu pod vlajkou Mezinárodní atletické federace.

„Mezi sportovci se obecně ví, že ti Rusové to řeší stejným stylem, jako to řešili za totality, a že se tam moc praktik nezměnilo. Navíc ti trenéři ani neumí trénovat bez těch podpůrných prostředků. Na druhou stranu mě mrzí, že z Rusů udělali takové mučedníky. Přitom se obecně ví, že ještě hůř než Rusové jsou na tom Bělorusové, Ukrajinci a celý tenhle bývalý východní blok,“ upozorňuje pro Radiožurnál vicemistr Evropy v desetiboji Adam Sebastian Helcelet.

Třeba do Běloruska se kvůli vízové povinnosti mezinárodní dopingoví komisaři dostávají s velkými obtížemi. Bělorusko je také společně s Ukrajinou, Etiopií, Keňou a Marokem mezi zeměmi, kterým věnuje Mezinárodní atletická federace IAAF zvýšenou pozornost.

Podle aktuálně nejlepšího českého vícebojaře to ale směrem na západ nebude o moc lepší. „Na druhou stranu taky na západě určitě budou mít svoje praktiky. V tomhle nemám růžové brýle a mrzí mě, že se takhle vypořádali s tím Ruskem.“

Bez Ruska poprvé před dvěma lety

Největší země světa se tak už přes dva roky neúčastní mezinárodních akcí a návrat do IAAF je stále v nedohlednu. Podle světové antidopingové agentury WADA Rusové odmítají klíčový požadavek - veřejně uznat výsledky vyšetřování Richarda McLarena o státem řízeném dopingu. První velkou akcí, kam evropská atletická velmoc nesměla, bylo poslední halové mistrovství světa v americkém Portlandu.

„Netroufám si říct, jestli to uškodilo. Myslím si, že šampionátu jako takovému to neuškodilo. Je to stejné jako s placením daní. Někdo se rozhodne, že daně platit nebude a buďto ho chytí nebo ne. Potom jsou tu ti, kteří platí daně celý život a tak je to i ve sportu. Pokud někdo podvádí, nesmí na těch soutěžích být. Pravidla ale musí platit pro všechny stejně a pak to bude v pořádku,“ povídal před necelými dvěma lety po šampionátu ve Spojených státech ředitel Českého atletického svazu Tomáš Janků.

Halové mistrovství světa v Birminghamu tak bude opět bez ruského národního týmu, ale možná se rozšíří počet výjimek v neutrálním dresu nad dvě desítky.