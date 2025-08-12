Dřív přípravu neřešili, nyní sledují zahraniční trendy. Atletický svaz vkládá naděje do mladé generace
Česká atletika by v příštích letech mohla být znovu víc vidět na stupních vítězů. Má totiž silnou dorosteneckou a juniorskou základnu, které se daří jako žádné jiné v minulosti. Z posledních pěti vrcholných mládežnických šampionátu získali čeští mladíci celkem 30 medailí. Rekordních devět jich reprezentanti do 20 let vybojovali na uplynulém juniorském mistrovství Evropy v Tampere.
„Nechci říct, že jsem to čekal, ale samozřejmě vím, že tahle generace je teď silná,“ těší šéftrenéra atletické reprezentace Pavla Sluku. „A jsem za to samozřejmě rád, protože čekám, kdo se z téhle generace posune dál do dospělé reprezentace. A myslím, že pár atletů, kteří získali medaile, se tam v budoucnu určitě objeví,“ věří Sluka.
Poslechněte si, jak vidí budoucnost české atletiky vedoucí oddělení mládeže Českého atletického svazu Jan Koutník
Třeba zlatý dálkař Petr Meindlschmid už se zúčastnil olympijských her v Paříži. V Tampere na sebe ukázal i juniorský běžec Michal Rada. K evropskému titulu na 400 metrů překážek přidal i zlato jako finišmen čtvrtkařské štafety.
„Česká atletika má budoucnost, máme parádní atlety, kteří jsou schopni pokračovat i v seniorské kategorii. Těším se na to, co dokážou,“ říká Rada.
Seniorská reprezentace atletů zažila v posledních letech výsledkový úpadek. Tato generace by ale zase mohla začít vozit víc medailí z velkých akcí. Z posledních pěti juniorských a dorosteneckých světových i evropských šampionátů jich vybojovala 30, a to i díky koncepci Českého atletického svazu.
„Dřív jsme malinko podceňovali přípravu na tyhle velké akce, nebo jsme ji ani neřešili, ale tím, jak se zvedla konkurence, jsou tam velmi dobří atleti. Nám se daří atlety dobře uklidnit, ale třeba i takticky připravit,“ vysvětluje vedoucí oddělení mládeže Českého atletického svazu Jan Koutník.
Inspirace Nizozemci i Švýcary
Svaz se talentovaným reprezentantům snaží různými způsoby pomoct k přechodu mezi juniorskou a seniorskou kategorií a sleduje u toho i zahraniční trendy.
„Hodně se bavíme s Nizozemci, co dělají. Jsou velikostně podobný národ, v posledních letech velmi úspěšný v atletice. Takže nás docela zajímá srovnání s nimi. Máme také kontakty mezi Švýcary, kteří jsou v některých ohledech také velmi dobří. Bavíme se, co dělají v metodice nebo třeba ve zdravotním zabezpečení,“ dodává Koutník.