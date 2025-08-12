Dřív přípravu neřešili, nyní sledují zahraniční trendy. Atletický svaz vkládá naděje do mladé generace

Česká atletika by v příštích letech mohla být znovu víc vidět na stupních vítězů. Má totiž silnou dorosteneckou a juniorskou základnu, které se daří jako žádné jiné v minulosti. Z posledních pěti vrcholných mládežnických šampionátu získali čeští mladíci celkem 30 medailí. Rekordních devět jich reprezentanti do 20 let vybojovali na uplynulém juniorském mistrovství Evropy v Tampere.

Tampere Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Michal Rada v závodě na 400 metrů překážek

Michal Rada v závodě na 400 metrů překážek | Foto: Olimpik/NurPhoto / Shutterstock Editorial | Zdroj: Profimedia

„Nechci říct, že jsem to čekal, ale samozřejmě vím, že tahle generace je teď silná,“ těší šéftrenéra atletické reprezentace Pavla Sluku. „A jsem za to samozřejmě rád, protože čekám, kdo se z téhle generace posune dál do dospělé reprezentace. A myslím, že pár atletů, kteří získali medaile, se tam v budoucnu určitě objeví,“ věří Sluka.

Přehrát

00:00 / 00:00

Poslechněte si, jak vidí budoucnost české atletiky vedoucí oddělení mládeže Českého atletického svazu Jan Koutník

Třeba zlatý dálkař Petr Meindlschmid už se zúčastnil olympijských her v Paříži. V Tampere na sebe ukázal i juniorský běžec Michal Rada. K evropskému titulu na 400 metrů překážek přidal i zlato jako finišmen čtvrtkařské štafety. 

„Česká atletika má budoucnost, máme parádní atlety, kteří jsou schopni pokračovat i v seniorské kategorii. Těším se na to, co dokážou,“ říká Rada.

Zlaté představení Rady a Meindlschmida. Kdo z Čechů zářil na juniorském ME atletů v Tampere?

Číst článek

Seniorská reprezentace atletů zažila v posledních letech výsledkový úpadek. Tato generace by ale zase mohla začít vozit víc medailí z velkých akcí. Z posledních pěti juniorských a dorosteneckých světových i evropských šampionátů jich vybojovala 30, a to i díky koncepci Českého atletického svazu.

„Dřív jsme malinko podceňovali přípravu na tyhle velké akce, nebo jsme ji ani neřešili, ale tím, jak se zvedla konkurence, jsou tam velmi dobří atleti. Nám se daří atlety dobře uklidnit, ale třeba i takticky připravit,“ vysvětluje vedoucí oddělení mládeže Českého atletického svazu Jan Koutník.

Inspirace Nizozemci i Švýcary

Svaz se talentovaným reprezentantům snaží různými způsoby pomoct k přechodu mezi juniorskou a seniorskou kategorií a sleduje u toho i zahraniční trendy.

„Hodně se bavíme s Nizozemci, co dělají. Jsou velikostně podobný národ, v posledních letech velmi úspěšný v atletice. Takže nás docela zajímá srovnání s nimi. Máme také kontakty mezi Švýcary, kteří jsou v některých ohledech také velmi dobří. Bavíme se, co dělají v metodice nebo třeba ve zdravotním zabezpečení,“ dodává Koutník.

Pavel Tylšar Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Mohlo by vás zajímat

Atletika

Nejčtenější

Nejnovější články

Aktuální témata

Zprávy z domova, Zprávy ze světa Sněmovní volby 2025, Volební průzkumy, Petr Pavel, Petr Fiala, Andrej Babiš, Markéta Pekarová Adamová, Marek Výborný, Vít Rakušan, Zdeněk Hřib, Tomio Okamura, Koalice Spolu, ODS, TOP 09, KDU-ČSL, Hnutí STAN, Piráti, Hnutí ANO, Hnutí SPD, Stačilo!, Motoristé Sobě, Česko 2025, Online k ruské invazi na Ukrajinu, Vladimir Putin, Volodymyr Zelenskyj, Donald Trump, Elon Musk, Si Ťin-pching, Evropská unie, Vinohradská 12, Ověřovna!, Kutnohorská sekta, Společnost nedůvěry, Rozděleni Evropou, Akce: Výbuch, České klima, Film, Můj rozhlas, Počasí, Tipsport extraliga ledního hokeje 2024/2025, Fotbalová liga 2024/2025, Biatlon

Doporučujeme