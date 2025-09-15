Duplantis překonal další magickou hranici. Na mistrovství světa v Tokiu skočil 630 centimetrů
Švédský tyčkař Armand Duplantis získal třetí světový titul za sebou a ozdobil ho světovým rekordem 630 centimetrů. Hranice lidských možností posunul počtvrté v sezoně a počtrnácté v kariéře. Dvojnásobný olympijský šampion se přes laťku v rekordní výšce přenesl na třetí pokus. Z českých atletů v pondělním programu uspěla pouze tyčkařka Amálie Švábíková, která skočila 460 centimetrů a postoupila do finále.
Duplantis měl znovu sólo na závěr atletického programu. Na Národním stadionu v Tokiu procházel soutěží až do 615 centimetrů bez zaváhání. Teprve tam odrazil odpor posledního soupeře Emmanuila Karalise z Řecka, jenž bral za rovných šest metrů stříbro. Pak si fenomenální Švéd nechal nastavit výšku nového světového rekordu, znovu ho chtěl zlepšit o centimetr. Už první dva pokusy byly hodně nadějné, při třetím se laťka zachvěla, ale zůstala na stojanech.
Už potřetí překonal Duplantis světový rekord na vrcholné globální akci pod širým nebem. Před třemi lety v Eugene při svém prvním světovém titulu skočil 621 centimetrů, loni na olympijských hrách v Paříži 625 centimetrů. I nyní měl z překonání rekordu mimořádnou radost.
„Je to lepší, než jsem si dokázal představit. Dát vám tento světový rekord je úžasné, publikum bylo hodně hlučné. Děkuji. Jsem prostě šťastný,“ rozplýval se v první reakci na šedesátitisícovém stadionu.
Za Duplantisem a Karalisem získal světový bronz Australan Kurtis Marschall díky osobnímu rekordu 595 centimetrů. Přes tuto výšku se přenesl i čtvrtý Američan Sam Kendricks, mistr světa z roku 2019, kde jako poslední porazil Duplantise na vrcholné akci.
Světový titul na 3000 metrů překážek překvapivě získal Novozélanďan Geordie Beamish. Vyhrál v čase 8:33,88 minuty. Na třetí světový titul za sebou útočil dvojnásobný olympijský šampion Maročan Sufján El Bakkali, který se na posledním vodním příkopu dostal do čela, ale pak zadrobil před poslední překážkou, ztratil rychlost a ve finiši neodolal Beamishovu náporu. Prohrál o sedm setin sekundy. Bronz získal Keňan Edmund Serem (8:34,56).
Triumf Švýcarky
V běhu na 100 metrů překážek šokovala favoritky Švýcarka Ditaji Kambundjiová. Třiadvacetiletá sprinterka si zlepšila osobní maximum o 16 setin a vyhrála v národním rekordu 12,24 sekundy. Jejím nejlepším výsledkem na světovém šampionátu bylo sedmé místo z Budapešti 2023, má dva cenné kovy z mistrovství Evropy. Letos byla stříbrná na halovém MS, ale tam se běhá šedesátka.
Světový titul mezi kladivářkami obhájila Kanaďanka Camryn Rogersová druhým nejlepším výkonem všech dob 80,51 metru. V historických tabulkách je před ní už jen Polka Anita Wlodarczyková, jejíž světový rekord má hodnotu 82,98 metru. Rogersová dnes navázala na loňský triumf na olympijských hrách v Paříži. Další medaile za ní získaly Číňanky Čao Ťie a Čang Ťia-le, které hodily 77,60 a 77,10 metru.
Konec Jušky a kladivářů
Dálkař Radek Juška sedmé místo z minulého mistrovství světa v Budapešti nezopakuje. Finalista loňských olympijských her v pondělí vypadl v kvalifikaci.
Juška předvedl nejlepší skok hned v první sérii a výkon 793 centimetrů byl dlouho postupový. Až v závěrečných pokusech český rekordman klesl na 16. příčku. Od finálové dvanáctky ho dělilo pět centimetrů. „Je to velké zklamání. Od toho zranění kotníku jsme tomu dali maximum a vše jsme se snažili soustředit na jednu ránu právě do Tokia. Bohužel to nevyšlo,“ řekl český dálkař v rozhovoru pro Radiožurnál Sport.
V kvalifikaci neuspěl ani jeden z českých kladivářů. Ukrajinského rodáka Volodymyra Myslyvčuka od finále dělilo 22 centimetrů. Výkonem 75,69 metru ze závěrečné série obsadil 13. místo, tedy první nepostupové. „Je to smutné. Víc nic nemůžu říct, jedině smutek. Kvalifikace byla úplně bez problémů, bohužel dneska mi to nestačilo,“ posteskl si.
Druhý český kladivář Patrik Hájek hodil 72,63 metru a celkově se zařadil na 28. místo.
Vít Müller vypadl v rozběhu na 400 metrů překážek. Ve svém běhu byl šestý za 49,02 sekundy. To je 61 setin za jeho osobním rekordem, který si v červnu na Zlaté tretře vyrovnal. Cekem pětkrát běžel Müller v této sezoně pod 49 sekund, ale na vrcholné akci to nedokázal. Do semifinále postoupili čtyři nejlepší z každého běhu a další čtyři časem. K tomu byl potřeba výkon 48,83 sekundy.
V semifinále patnáctistovky byl diskvalifikován olympijský šampion Američan Cole Hocker, který se až příliš tvrdě prodíral mezi soupeři v závěru na postupovou pozici. Naopak Němce Roberta Farkena, kterého nešetrným manévrem zpomalil, jury poslala dodatečně do finále.
Výsledky mistrovství světa v atletice v Tokiu:
Finále:
Muži:
3000 m př.: 1. Beamish (N. Zél.) 8:33,88, 2. El Bakkali (Mar.) 8:33,95, 3. Serem (Keňa) 8:34,56, 4. Firewu (Et.) 8:34,68, 5. Ben Jazíd (Mar.) 8:35,16, 6. L. Girma (Et.) 8:35,60.
Tyč: 1. Duplantis (Švéd.) 630 - světový rekord, 2. Karalis (Řec.) 600, 3. Marschall (Austr.), 4. Kendricks (USA) oba 595, 5. Collet (Fr.), 6. Sondre Guttormsen (Nor.) oba 590.
Maraton: 1. Simbu (Tan.), 2. Petros (Něm.) 2:09:48, 3. Aouani (It.) 2:09:53, 4. Alame (Izr.) 2:10:03, 5. Chelangat (Ug.) 2:10:11, 6. Chiappinelli (It.) 2:10:15.
Ženy:
100 m př. (vítr -0,1 m/s): 1. D. Kambundjiová (Švýc.) 12,24, 2. Amusanová (Nig.) 12,29, 3. Starková 12,34, 4. Russellová (obě USA) 12,44, 5. Skrzyszowská (Pol.), 6. Charltonová (Bah.) obě 12,49.
Kladivo: 1. Rogersová (Kan.) 80,51, 2. Čao Ťie 77,60, 3. Čang Ťia-le (obě Čína) 77,10, 4. Kosonenová (Fin.) 75,28, 5. Priceová (USA) 75,10, 6. Wlodarczyková (Pol.) 74,64.
Kvalifikace:
Muži:
1500 m: 1. Laros (Niz.) 3:35,50.
110 m př.: 1. Mason (Jam.) 13,17.
400 m př.: 1. Samba (Kat.) 48,03, ...26. Müller (ČR) 49,02 - nepostoupil do semifinále.
Dálka: 1. Gayle (Jam.) 828, ...16. Juška (ČR) 793 - nepostoupil do finále.
Kladivo: 1. Katzberg (Kan.) 81,85, ...13. Myslyvčuk 75,69, 28. Hájek (oba ČR) 72,63 - oba nepostoupili do finále.
Ženy:
100 m př.: 1. Amusanová (Nig.) 12,36.
400 m př.: 1. Jonesová (USA) 53,18.
3000 m př.: 1. Chemutaiová (Ug.) 9:07,68.
Tyč: 1. De Menisová (Braz.), Ayrisová (N. Zél.), Morrisová (USA), Moserová (Švýc.), Šutejová (Slovin.) a A. Mollová (USA), ...11. mj. Švábíková (ČR) všechny 460 - postoupila do finále.