Zátopek je na úrovni Owense, Lewise či Bolta, říká ke stému výročí jeho narození šéf Světové atletiky

V Česku slavíme významné výročí. Emilu Zátopkovi by bylo 100 let. Co znamená jeho jméno pro atletiku a sport obecně? Je jeho odkaz stále aktuální?

Ani si nejsem jistý, že dokážu najít ta správná slova, abych popsal, jak důležitý byl Emil Zátopek pro náš sport. Je opravdu právem řazen mezi ta největší jména, nejvýznamnější osobnosti. Podle mě je na úrovni Jesseho Owense, Carla Lewise a Usaina Bolta.

Pokud jde o běhy na dlouhou trať, tak výrazným způsobem ovlivnil, jak se dodnes běhá. I závody, ostatně i jak se trénuje. Samozřejmě je důležitý i pro to, co se děje mimo stadiony, mimo závody. Vzhledem k tomu, jakým způsobem musel žít v tehdejším Československu.

Šéf Světové atletiky Sebastian Coe | Foto: David Klein | Zdroj: Reuters

Myslíte si, že v době, kdy závodil, bylo jeho jméno ve světě známé napříč různými sporty? Zkrátka něco jako dnes globální hvězdy typu Roger Federer nebo Lionel Messi?

Rozhodně ano, ale tehdejší mediální scéna vypadala samozřejmě úplně jinak. Trvalo to pochopitelně mnohem déle, než jste se proslavil po celém světě a každý kolem olympijských her 1948 v Londýně, 1952 v Helsinkách i v roce 1956 v Melbourne o něm mluvil. Všichni mluvili jen o něm.

Z osobního pohledu dvojnásobného olympijského vítěze v běhu na 1500 metrů, byly i pro vás výkony Emila Zátopka motivací?

Pochopitelně. Samozřejmě jsem trochu jiná generace, ale byl jsem mu natolik blízko, aby i na mne měl dopad. Když jsem vstoupil v roce 1970 do prvního atletického klubu, tak jeho neuvěřitelné úspěchy nebyly staré ani 20 let.

Nastoupil jsem do klubu, který se zaměřoval na běhy na dlouhé tratě, začal jsem běhat cross-country i na silnici. Trenéři, se kterými jsem pracoval, představitelé mého klubu, všichni lidi pořád mluvili o Emilu Zátopkovi, stejně jako třeba mluvili o Rogeru Bannisterovi.

Roger Bannister se jako historicky první atlet dostal pod čtyři minuty v běhu na jednu míli. Říkáte, že jste byl jiná generace. Přesto, potkali jste se někdy s Emilem Zátopkem?

Velmi krátce. Potkali jsme se v roce 1978, když se v Praze konal evropský šampionát. Setkal jsem se i s jeho manželkou. Byl to můj první šampionát pod otevřeným nebem a byla tam taková velká recepce, kde jsem měl možnost být s ním v jedné místnosti. Bohužel jsem nedostal příležitost s ním promluvit, pozdravit ho.

Zmínil jste i jméno Emilovy manželky Dany. Ta nemá takovou pozici v historii atletiky jako Emil. Přesto patří i ona podle vás mezi velká atletická jména?

Určitě. Samozřejmě je nevyhnutelné, že její jméno není tak známé po celém světě jako Emilovo jméno. Ale je olympijská vítězka v hodu oštěpem. A samozřejmě pokud se podíváte na život Emila Zátopka, tak si uvědomíte, jak důležitou roli pro něj hrála třeba v obtížných letech z politických důvodů.

Může být Emil Zátopek i dnes vzorem pro mladé? Znají podle vás mladí lidé jeho jméno?

Myslím, že ti, kteří se pohybují v atletice, určitě ano. Vzhledem k vysokému počtu skvělých biografií a filmů, které byly natočeny o Zátopkovi, tak si myslím, že je známým.

Máme oddělení přímo na světové atletice, které oslavuje nejenom ikonické stadiony a velké události, ale samozřejmě i skvělé atlety z minulosti. Právě třeba člověk významu Emila Zátopka do toho určitě patřil. Toto oddělení, pevně věřím, hraje také aspoň malou roli v tom, že povědomí o Emilu Zátopkovi je pořád živé a že to, co dokázal, je stále připomínáno.

Budete i vy, jako Světová atletika, hlavní a největší atletická organizace, pořádat něco k jeho stoletému výročí?

Rozhodně to budeme připomínat a pravděpodobně také na našich webových stránkách se k tomu něco naskytne. Chris Turner, který toto oddělení týkající se historie vede, toho o Emilu Zátopkovi ví asi nejvíc na celém světě. Je asi tím nejpovolanějším. Určitě k tomu něco připraví.

Myslíte si, že je možné, aby někdo zopakoval to, čím je Emil Zátopek tak výjimečný, že vyhrál 5 a 10 kilometrů a k tomu maraton na olympiádě v Helsinkách v roce 1952?

Odpověď na tuto otázku je ano, musí to být možné, ale myslím, že dnes je to snad ještě těžší, protože trénink, který tehdy podstupoval, byl tak intenzivní, byl na škále, kterou si neumíme ani představit. Umožnila mu běžet 5 kilometrů, 10 kilometrů a maraton tak úspěšně, jak je běžel. Nejsem si jistý, že existuje mnoho atletů, kteří by vůbec jen mentálně, natož fyzicky něco takového chtěli podstoupit, takovou výzvu.

Byli atleti jako Haile Gebrselassie, kteří vyhráli 5 a 10 kilometrů, kteří dokázali třeba překonat světový rekord v maratonu. Ale samotný fakt, že Emil Zátopek byl připraven toto podstoupit na jedněch olympijských hrách, mi říká, že co oslavujeme, není jenom jeho fyzická připravenost, ale neuvěřitelná psychická síla, která charakterizovala všechno, co dělal.