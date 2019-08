‚Maraton je náročná disciplína, nestihnu se připravit.‘ Zraněná Vrabcová-Nývltová v Kataru závodit nebude

„Trápí mě stálá bolest achilovek a lýtek, táhne se to už od Berlína. Přestože jsem odtrénovala víceméně všechno. Našla jsem si takový stereotyp, při kterém to relativně nebolí, ale to na vrcholné výkony rozhodně nestačí,“ popisovala na začátku dubna jen jako divačka u trati pražského půlmaratonu Eva Vrabcová-Nývltová.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Eva Vrabcová-Nývltová musela kvůli zranění vzdát účast na MS v Kataru. Více v příspěvku Jakuba Marka

„V závodě mi v tom po pěti kilometrech začalo píchat, začala mi dřevěnět celá noha a musela jsem doklusat. Na takové úrovni závodit prostě nechci,“ dodala.

Tehdy ještě věřila, že se na konci září v Dauhá pokusí navázat na úspěch z kontinentálního šampionátu v Německu. Teď je ale jasné, že její šance na maraton v Kataru definitivně zmizela.

„Už je rovna nule. To by bylo opravdu brzy, maraton je náročná disciplína a nejsem schopná se tak rychle připravit. Nechtěla bych jet jen pro účast, ale i něco předvést, navíc nemám splněný limit a momentálně se na žádný závod ani ještě nechystám,“ uvedla Vrabcová-Nývltová pro Radiožurnál.

Bolest achilovek nepustí Vrabcovou Nývltovou ani na nejslavnější maraton v Bostonu Číst článek

Bývalá běžkyně na lyžích, která v roce 2014 vybojovala na olympiádě v Soči páté místo na volné třicítce, tak aktuálně zkouší zvolna trénovat, aby se jí vleklé problémy nevrátily.

„Pokud všechno půjde všechno podle plánu, tak můžu s prvním závodem počítat až v listopadu. To už ale sezona moc není, takže to spíš vidím až na jaro,“ řekla. To už bude jen několik měsíců před olympiádou v Tokiu.

„Hry jsou samozřejmě velkou motivací, ale pro mě je v tuhle chvíli priorita zdraví. Doufám, že se na start vrátím stoprocentně zdravá a třeba ještě silnější,“ věří česká běžkyně, která loni navázala po 66 letech na Emila Zátopka, jenž byl do té doby posledním českým maratoncem s medailí z velké akce.