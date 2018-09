Závod Běchovice-Praha bych zvládla, ale nemohla bych trénovat. To si nemůžu dovolit, říká Vrabcová-Nývltová

Eva Vrabcová-Nývltová chtěla potvrdit pozici aktuálně nejlepší české běžkyně, ale nakonec do desetikilometrového závodu Běchovice-Praha nezasáhla. Bronzová medailistka ze srpnového maratonu na mistrovství Evropy v Berlíně má od šampionátu zdravotní problémy. A tak v cíli závodu jen přihlížela, jak si Kristýna Dvořáková a Jiří Homoláč doběhli pro republikové tituly. Praha 19:27 30. září 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Běžci všech věkových kategorií se postavili na start 122. ročníku silničního závodu na 10 km Běchovice - Praha. | Foto: Vít Šimánek | Zdroj: ČTK

Evo, jak moc vás svrbí nohy, když vidíte, jak závodníci běhají kolem vás?

Hrozně moc. Strašně bych chtěla být na startu a do poslední chvíle jsem doufala, ale šla jsem rychlejší trénink a lýtka. Jak jsem dlouho neběhala, tak jsou obouchané. Takže myslím, že bych to zvládla, ale potom bych zase nemohla třeba týden běhat a to si v tuhle chvíli nemůžu dovolit.

Poslechněte si rozhovor Jakuba Marka s nejlepší českou běžkyní.

Takže skutečně je to jen prevence?

Prevence úplně ne. Přeci jen to zraněné bylo a je to o 90 procent lepší, ale úplně stoprocentní to není a opravdu se teď potřebuji dobře připravit, takže nemůžu riskovat.

Můžete přiblížit to zranění?

Přetížení achilovky. Byla tam tekutina, takže hrozilo nějaké, nechci říct úplně prasknutí, ale nějaký větší problém a opravdu to hodně bolelo, takže jsme měli nařízený klidový režim.

Bylo to zranění i následkem třeba toho těžkého závodu - maratonu v Berlíně?

Určitě ano. Trošku se to na mně podepsalo, protože jsem po návratu, přestože jsem netrénovala, volno neměla, každý mě všude chtěl mít a já nedokázala říct ne.

Říkáte, že vás každý chtěl někde mít po evropském bronzu z Berlína. Je to nezvyk pro bývalou běžkyni na lyžích?

Je. Přeci jenom po olympiádě v Soči jsem takový mediální šum nebo zájem zažila taky a taky jsem neřekla ne a taky se to na mně podepsalo. Tehdy jsem řekla, že už ne, ale tentokrát mě to zase semlelo, když to řeknu v uvozovkách. Ale na druhou stranu to byl takový úspěch, že i já jsem si to užila. A zase na druhou stranu, kdybych si ten úspěch neoslavila, tak by mě to pak třeba mrzelo.

Teď tedy směřujete všechno k listopadovému maratonu v New Yorku?

Přesně tak. Doufám, že se stihnu připravit. Je na to měsíc. Teď teprve začínám běhat, ale doufám, že se ta forma nikam neztratila a na ten New York bych chtěla jít opravdu kvalitně a pak budu mít to zasloužené volno, které tentokrát dodržím.

Nerada vyhlašujete nějaké velké cíle, ale dá se v New Yorku očekávat takový kvalitní čas jako na evropském šampionátu v Berlíně?

Tam se většinou říká, že je to třeba o šest minut pomalejší, než je osobní rekord, takže těžko odhadovat, jak to bude.

Eva Vrabcová-Nývltová si přesto loni v New Yorku vylepšila osobní rekord, který je ale aktuálně už o další tři minuty lepší.

Osobní rekord

Běžec Jiří Homoláč vyhrál závod Běchovice-Praha podruhé v kariéře. Na silniční desítce tak vybojoval republikový titul v čase rovných 30 minut.

„Je to osobák. Měl jsem tady 30:05 jednou, to nám pěkně foukal vítr do zad. Taky foukal, ale nebylo to tak lehké. Takže kvalitní výkon. Škoda, že to asi o vteřinu pod třicet nebylo,“ popsal Radiožurnálu.

Titul v ženské kategorii pak vybojovala v čase 34:46 Kristýna Dvořáková.

Mistrovství České republiky v silničním běhu Běchovice - Praha (10 km):

Muži: 1. Homoláč (VSK Univerzita Brno) 30:00, 2. Pavlišta (Slovan Liberec) 30:27, 3. Šinágl (Olymp Praha) 31:06.

Ženy: 1. Dvořáková (USK Praha) 34:46, 2. A. Stránská (ISCAREX Česká Třebová) 35:33, 3. Jíšová (USK Praha) 36:18.