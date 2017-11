Eva Vrabcová Nývltová před newyorským maratonem nemůže spát, na prohlídku města není čas

Eva Vrabcová Nývltová a s ní dalších 50 tisíc závodníků vyběhne do ulic New Yorku jen pět dní po teroristickém útoku, při kterém atentátník najel na Manhattanu autem do davu a zabil osm lidí.

'Nejsem nervózní, věřím policii,' říká účastník newyorského maratonu. Místo na startu vyhrál v loterii Číst článek

Česká atletka se ale nebojí, manažer ji ujistil, že organizátoři zpřísnili bezpečnostní opatření a nasadí dvojnásobný počet pozorovatelů na střechách a ostřelovačů. Před samotným závodem se Vrabcová Nývltová kvůli nejrůznějším povinnostem do centra města ani nedostala.

„Koukám jak Alenka v říši divů. Jinde je víceméně klid, ale tady se pořád něco děje, samé povinnosti. Od dopingu, pak školení, odevzdat a vyzvednout včas lahve. Věcí okolo je strašně moc. Když má člověk ještě trénovat a neunavit se, nezbývá prostor někam vyrazit,“ přibližuje Eva Vrabcová Nývltová pro Radiožurnál poslední dny před startem.

Bývalá běžkyně na lyžích v New Yorku bojuje s časovým posunem a s ním spojeným nedostatkem spánku.

„Amerika je pro mě zakletá, že nemůžu spát. Za čtyři dny, co tu jsem, mám naspáno asi deset hodin. Doufám, že si tělo samo říká, že když spát nepotřebuje, tak nepotřebuje, nedělám si z toho těžkou hlavu,“ usmívá se.

Čas pod dvě a půl hodiny nečeká

Eva Vrabcová Nývltová už v New Yorku letos běžela, v červnu tam na desetikilometrové trati skončila osmá a díky tomu si vybojovala pozvánku na dnešní maraton. Bývalá běžkyně na lyžích ale start zvažovala, závod se totiž koná jen tři měsíce po mistrovství světa v Londýně a času na přípravu tak měla málo.

Nejen proto si myslí, že na rozdíl od světového šampionátu tentokrát nepoběží pod dvě hodiny a 30 minut. „Co jsem zaslechla, tak newyorský maraton je hodně těžký závod a časy jsou tu o 8 minut pomalejší. Snad to není poslední maraton, takže příležitost bude ještě jindy,“ věří Eva Vrabcová Nývltová, která newyorským maratonem uzavře letošní sezonu.